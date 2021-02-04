職津工時門檻6月起放寬至72小時　社協轟離地：多人完全無飯開

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-04 18:57

過去一年疫情反覆，失業率高企。勞工及福利局局長羅致光今日（4日）表示，由6月起，將放寬在職家庭津貼計劃申請門檻，非單親住戶的工作時數由144小時，下調至72小時，預計2.4萬人受惠。社區組織協會幹事施麗珊批評，政府想法仍然離地，「同民情差距太多」，「好多人完全無飯開，過唔到年，欠租欠債」，期望政府可酌情處理工時不足的申請。

勞福局局長羅致光指，由去年年初至今，很多工友開工不足，政府將向財委會交文件，將在職家庭津貼計劃，非單親住戶基本工時要求每月最低144小時，大幅下降至每月72小時，維期一年，冀放寬後有助幫到更多基層住戶，預料可幫到2.4萬人，涉及開支9.5億元一次性額外開支。而最高上限仍192小時。

政府將大幅降低職津每月工時要求至72小時 羅致光料助2.4萬人

至於食物銀行援助方面，羅致光指，今年6月1日起亦會放寬資產上限，為期12個月，以4人家人為例，會由現時26.4萬，放寬至54.8萬；一人家庭亦會由9.9萬放寬至26.6萬，料惠及12萬人次。兩項措施預計6月起實施，維期一年。



羅又提到，取消以個人申請單位的鼓勵就業交通津貼，故未來職津辦會鼓勵及協助相關人士，過渡去申請職津。

勞工及福利局局長羅致光今日（4日）表示，由6月起，將放寬在職家庭津貼計劃申請門檻。(盧翊銘攝)

政府應放寬8星期領取食物期限

社區組織協會幹事施麗珊認為，失業率高企，相信放寬職津門檻僅少數人受惠，且金額不多，批評政府想法仍然離地，「同民情差距太多」，又斥政府早前推保就業計劃，超級市場不受疫情影響，亦可獲批數億元資助，但對基層就相當「孤寒」。她期望，政府可酌情處理工時不足的申請。



她指，自疫情起，求助人數急增，「好多人完全無飯開，過唔到年，欠租欠債。」對於食物援助方面，她指相比起放寬資產限額，政府更應放寬8星期領取食物期限，省卻繁複的申請手續。