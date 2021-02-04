政府將大幅降低職津每月工時要求至72小時　羅致光料助2.4萬人

撰文： 黃詠榆 袁澍 最後更新日期： 2021-02-04 16:15

特首林鄭月娥早前提及研究降低在職家庭津貼申請門檻，讓工時不足的市民受惠。而為解決基層生活苦況，當局亦傳有意放寬申請「食物銀行」援助的人士之資產限額。 勞工及福利局局長羅致光今日（4日）下午3時將就進一步支援有經濟困難人士及家庭的措施見記者，

勞福局局長羅致光指，由去年年初至今，很多工友開工不足，政府將向財委會交文年，將在職家庭津貼計劃，非單親住戶基本工時要求每月最低144小時，大幅下降至每月72小時，維期一年，冀放寬後有助幫到更多基層住戶，預料可幫到2.4萬人，涉及開支9.5億元。而最高上限仍192小時。



羅致光指，現時不少工友開工不足收入下降，但工時亦不足，以致職津亦拿不到，因此同時會取消以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼，會調撥至近期大幅增加的職津申請，確保更有需要住戶得到更有效支援。



羅致光指，現時有公共交通費用補貼計劃，而交津受惠人亦可領取，做成雙重津貼，而領取交津人士中95%均可申領放寬後每月不少於72小要求，改為申請職津後可獲更高津貼。羅致光指，現時交通津貼只有300元或600元，在職津可合拼家庭成員工時計算下，日後假設育有兩名小朋友4人家庭成員可以合計工時超逾72小時低於131小時，可獲3800元職津；若合併工時達192小時，可獲4200元，遠高於交津。

至於短期食物援助方面，羅致光指，剛失業或就業不足家庭會想透過援助開支，惟資產或會超出上限，因此亦會放寬資產上限，以4人家人為例會放寛一倍，由現時26萬4千元，放寬至 54萬8千元。

兩項措施預計6月起實施，維期一年。

▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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本港新型冠狀病毒疫情反覆，多個行業受影響，市民生活叫苦連天。政府統計處早前公布，去年10月至12月經季節性調整的失業率為6.6%，較9月至11月數字上升0.3個百分點，創16年來高位，就業不足率則維持3.4%。