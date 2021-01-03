N無津貼明起接申請　羅致光：適時公布放寬職津非公屋戶入息上限

施政報告提出向輪候公屋超過3年、非領取綜援的合資格家庭，發放現金津貼，目標今年年中起接受申請，7月開始派發。勞工及福利局局長羅致光今日（3日）在網誌指，因應試行計劃，在職家庭津貼津計劃亦會為其他非公屋合資格住戶，額外訂定一套較寬鬆入息上限，政府會適時公布安排。另外，第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」將於明日起，分階段接受申請。

▼接受申請的服務單位名單▼

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羅致光表示，關愛基金自2011年初成立，在累積受惠人數方面，共惠及逾198萬人，目前基金結餘約177億元。他說，今年面對經濟下行、疫情影響，基金進一步加大力度，推展扶貧工作，目前基金各項目所涉及的總承擔額超過190億元，較2019年的總承擔額116億元，加64%。

羅致光指，第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」將於明日起，分階段接受申請。（資料圖片）

他提到，俗稱「N無津貼」的第一輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（2020年項目）、「低收入家庭的新來港定居成員一次過津貼」計劃，以及第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（2021年項目），三個大型項目的開支預算已合共涉約47億元。

另外，羅說扶貧委員會今年亦通過推出其他新援助項目，包括「資助翻新香港鐵路有限公司物業策誠軒作『暫租住屋』過渡性房屋計劃」、「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」項目。