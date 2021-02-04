港府擬要求區議員宣誓並跟進執法　區議員：多此一舉　為DQ舖路

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-04 18:28

去年11月，全國人大作出決定，4名立法會議員以「依法認定」不符合擁護《基本法》和效忠特區為名，即時喪失議員資格，當時特首林鄭月娥已表示會研究修例，要求公職人員宣誓，並令違反誓言者「要承擔法律後果」。林鄭月娥今於立法會答問大會時表示，研究後認為區議員都須依法宣誓，並會在宣誓後加緊執行跟進工作。 民主派政黨及本土派等區議員都表示，要先審視政府最終訂立的法例文本，再決定是否宣誓。亦有區議員斥政府做法「多此一舉」，指參選時既已要求簽署確認書，認為現時再修例，要求區議員宣誓，只是為禠奪議員資格（DQ)提供法理基礎。

民主黨主席羅健熙表示，若誓言與參選確認書聲明相若，宣誓問題不大。（張浩維攝/資料圖片）

民主黨主席羅健熙表示，現時需要等待相關條例的具體內容，再決定會否宣誓。他認為，若文本與過去參選時的確認書聲明相若，認為宣誓亦無大問題。但他表示，難以估計未來DQ區議員的情況，指政府DQ欠準則「自己按個人喜好」，現時區議員只能繼續做好地區工作，「有嘢煮到埋嚟就食」。

元朗區議員兼「天水連線」成員伍健偉（左）早前因參與民主派初選，被警方以國安法拘捕。（余睿菁攝/資料圖片）

本土派元朗區議員伍健偉，早前因參與民主派初選被警方以國安法拘捕。他表示，現時既不清楚條例內容，又認為所涉的國安法案件，未知何時完成法律程序。他質疑，若區議員在被檢控期間宣誓，法庭雖有無罪推斷，但監誓人員會否接納宣誓。

伍續指，對要求區議員宣誓的消息不感意外，但要視乎宣誓形式、違誓條件，或往後違反誓言的後果，再決定會否宣誓。他擔心，若被指違誓，除會遭DQ議席外，更會遭控違反國安法等。

徐子見認為，要求區議員宣誓是多此一舉，認為是為DQ舖路。（黃慧瑩攝/資料圖片）

以素人身分參選的東區區議員徐子見則斥，當局要求區議員宣誓的做法「多此一舉」。徐指，不少區議員參選時已有簽署確認書，「而家簽完又要宣誓」，認為是為DQ舖路。他指，宣誓做法肯定是為DQ鋪路，「如果唔係無啦啦搞個宣誓做咩？都係喺法理搵個位DQ區議員」。

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