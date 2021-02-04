林鄭提五大立法建議　區議員須宣誓、引入非本地培訓醫生

撰文： 羅家晴 周禮希 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-04 13:32

行政長官林鄭月娥今早(４日) 赴立法會出席答問大會，林鄭在發言時提出五大立法建議，包括確立公職人員宣誓制度、引入非本地培訓醫生、制定劏房租務機制、打擊「起底」行為、加強舊式樓宇消防安全。 林鄭表示，將立法訂明公職人員需要宣誓，以體現「愛國者治港」的天經地義，其中區議員亦需宣誓效忠《基本法》和香港特區，政府會在農曆新年後向立法會提交草案。林鄭又指，將立法引入非本地培訓醫生，令更多醫生可來港執業，引入醫生必須是香港永久性居民，在公營機構服務一段時間，不可私人執業。 林鄭亦稱，政府將立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序等行為，強調最迫切處理的是「起底」行為，會從執法、立法兩方面處理，爭取本立法年度通過。

林鄭月娥出席立法會答問大會。(盧翊銘攝)

確立公職人員宣誓制度

林鄭月娥在會議上主動提出五大立法建議，第一是確立公職人員宣誓制度，包括區議員。林鄭指，公職人員須依法宣誓擁護《基本法》和香港特別，這是《基本法》第104條的規定，也是《國安法》第六條的要求，她形容這符合一國兩制的憲制秩序，體現愛國愛港的「天經地義」。

林鄭又稱，區議員理應宣誓，因此在修改公職人員宣誓上訂立相關安排；至於其他公職人員，政府會盡快另行處理有關法例草擬工作，形容立法工作已進入最後階段，政制及內地事務局局長將在農曆新年後提交草案。

立法引入非本地培訓醫生

第二項是立法引入非本地培訓醫生，林鄭指將於本屆立法會提供修訂《醫生註冊條例》的草案，引入非本地培訓醫生。她稱香港人口急速老化，公營醫療系統醫生人手不足是不爭事實，她特別提到衛生署專為識別幼兒特殊需要的兒童體能智力測驗服務醫生空缺物高達四成，只有六成小朋友能在半年內完全智力測驗評估，令到社會福利署無辦法為有需要的小童安排學前康復服務，形容情況極不理想。

林鄭又指，將在本屆立法會提交醫生註冊條例修訂草案，訂定新安排，其中非本地培訓醫生必須是香港永久性居民、來自獲認可的醫學院，畢業後需在公營醫療系統工作一段時間。她表示，行會成員林正財和李國章將會負責有關解說工作。

立法制定劏房租務機制

第三項是立法制定劏房租務機制，林鄭表示，劏房租務管制研究工作小組原則上認同應作適當租管，保障基層權益，工作小組將於三月底向政府和立法會提交報告，同時為避劏房戶被濫收水費，將根據《基本法》同意工聯會麥美娟提出的私人條例草案，禁止業主濫收水費，她形容做法展示其尊重立法會的憲制職能和議員的立法建議。

加強舊式樓宇消防安全，賦權消務處進行消防改善工程

第四項是加強舊式樓宇消防安全，林鄭稱將賦權消防處和屋宇署代沒有能力符合防火條例要求的舊式樓宇和業主進行消防安全改善工程，完成後再向他們收取有關費用。林鄭稱期望下半年展開公眾諮詢，制定合適機制和修改法例，授權有關部門工作。

立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱等「起底」行為

第五項是立法打擊虛假訊息、侵犯個人私隱、擾亂社會秩序行為，林鄭稱有議員要求政府成立專項法例，禁止「起底」和發佈假消息，但她指由於議題牽涉甚廣，亦有一定敏感性，政府會研究其他地方的經驗及處理方法。林鄭強調會先處理較為迫切的「起底」行為，爭取今個立法年度完成草擬修訂《私隱條例》。另政府各部門亦正檢視查冊制度，視乎需要作出調整，甚至稍後進行法例修訂。