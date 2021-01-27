區議員宣誓｜劉國勳倡設委員會監察議員　羅健熙料有機會大規模DQ

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-01-27 11:07

政府計劃於農曆新年後，向立法會提交《宣誓及聲明條例》修訂，將區議員納入宣誓範圍。民建聯立法會議員劉國勳表示，目前區議會過於偏重政治角力、批鬥官員和抹黑中央等，忽略民生工作，歡迎政府盡快修訂《宣誓及聲明條例》，撥亂反正。他建議政府設立監察委員會，由政府官員判斷區議員有否違反誓言。 民主黨主席、南區區議會主席羅健熙批評，政府要求區議員宣誓只是一場「政治騷」，估計政府有機會藉此大規模DQ區議員，批評是不智和輸打贏要。他稱，民主派陣營未有特別討論會否宣誓，會尊重各人意願。

劉國勳出席港台節目《千禧年代》時指，區議會現時討論地區事務情況較少，區議員大多藉場合抨擊中央和特區政府，例如抹黑《港區國安法》及「安心出行」應用程式，甚至將12港人偷渡被捕形容為「送中」等，並非履行地區諮詢性工作。

被問到區議員日後是否不可以抨擊政府，劉國勳稱，區議員並非不可批評政府，但要有事實根據，不可抹黑及散播謠言。他建議政府成立一個監察委員會，由局長等人員判斷區議員是否違反誓言。

出席同一節目的羅健熙表示，如果宣誓內容與政府以往要求區議員簽署的聲明或確認書沒有太大分別，他個人覺得問題不大，純粹是政府要作出政治表態、做「政治騷」。他形容，劉國勳希望透過修例撥亂反正的想法愚蠢，相信區議員批評的內容，同時是大部分港人長期不滿的地方，問題不會因區議員不批評而消失。

他提到，現任區議員一年前經過政府確認符合參選資格，不理解在一年內，在沒有被定罪的情況下，如何無端端被取消議員資格，但他指，過往政府多次濫用法例，估計修例後政府有可能大規模DQ區議員，批評這屬不智和輸打贏要。

劉國勳：區議會撥款被濫用、私相授受 羅健熙斥視野狹隘

民政事務局局長徐英偉早前曾指區議會過度政治化，正檢視區議會方向，多名建制派區議員日前與徐英偉會面，建議收回區議會的撥款審批權。劉國勳說，不少區議員認為區議會出現撥款被濫用或私相授受的情況，政府不能坐視不理。他舉例指，西貢區議會修例容許社區組織跨區申辦活動，質疑是為屬該陣營的人士度身訂造。

羅健熙批評劉國勳視野狹隘，稱選擇舉辦活動的組織時最重要的是該組織能否提供服務，南區區議會在建制派主導時，亦已修例容許社區組織跨區申辦活動。他又指，區議會無法撥款舉辦民生活動的最大原因是疫情，政府實行限聚令、關閉球場等，批評徐英偉不願意思考、只顧政治化。