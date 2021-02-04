政府稱將逐步在更多政府大樓使用安心出行　已要求部門着手籌備

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-04 19:20

新冠肺炎疫情持續，政府日前表明，「強烈建議」今日（4日）起所有出入政府總部人士，需要使用「安心出行」應用程式。 公務員事務局今天傍晚發稿，指今天首日運作大致暢順，並表示會逐步在更多政府大樓和辦公室使用「安心出行」，已要求相關政府部門着手籌備工作，將適時公布詳情。

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政府規定由今日（4日）起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。（張浩維攝）

公務員事務局指，今日起推出先導計劃，在政府大樓或辦公室入口前提醒政府員工和市民使用「安心出行」，先導計劃首階段涵蓋政府總部和大埔政府合署，今天首日運作大致暢順。

已要求政府部門着手籌備工作

局方指，在推行先導計劃期間，相關政府大樓的大堂設有臨時服務站，即場協助有需要人士安裝應用程式。



局方表示，會逐步在更多政府大樓和辦公室使用「安心出行」流動應用程式，並已要求相關政府部門着手籌備工作，政府會適時公布詳情，呼籲市民積極配合在場人員的指示，並盡快下載和踴躍使用「安心出行」。

公務員掃晒二維碼後，須向保安員展示記錄。（張浩維攝）

局方又重申，先導計劃的第二階段將由2月16日開始，涵蓋海港政府大樓、旺角政府合署和屯門政府合署。