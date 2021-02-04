港府今起「強烈建議」入政總掃安心出行　首日有公務員臨場裝APP

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-04 11:41

本港新冠肺炎持續，隨政府1月28日恢復部分基本服務，進入政府總部的人士或有所增加，港府以先導計劃形式，「強烈建議」由今日（4日）起，所有進入添馬政府總部的公務員及公眾人士，使用「安心出行」程式掃描二維碼。 有到政總上班的公務員表示，於現場花費約5分鐘下載程式及掃描二維碼，質疑程式記錄功能與員工證功能有重疊。亦有公務員指，「安心出行」使用率較低，認為由公務員開始使用，能夠回饋意見給開發團隊，幫助改善程式。

添馬政府總部外，貼上多張「安心出行」二維碼。（張浩維攝）

政府總部入口對出位置，昨晚開始已貼出逾20張「安心出行」的二維碼，及使用教學的海報，以備今日實施「強烈建議」使用安心出行記錄出入大樓資料的新安排。不少公務員抵達大樓後，陸續掃描二維碼，並向保安員展示記錄，過程大致順利。亦有少數人士，需要到入口旁的技術支援櫃檯尋求幫助。

公務員質疑使用「安心出行」與員工證功能重疊

現場所見，有原本未裝相關程式的公務員，到場後花費約5分鐘，才完成下載程式及掃描二維碼。公務員陳女士一邊專心按著Iphone螢幕，一邊回應記者表示：「未㗎未㗎，而家先Download。」她指，昨日已收到同事通知，今日「強烈建議」使用「安心出行」進入政府總部。至於早前沒有下載程式，因為「唔需要裝先冇裝。」

陳認為，公務員以員工證進入政府總部並留有記錄，相信若不幸確診亦能夠追蹤。問到會否覺得「安心出行」功能上有重覆，她指「我本身覺得係，不過政府要做，我哋都要做。」

政府規定由今日（4日）起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。（張浩維攝）

憂難強制規定市民使用安心出行：唔係個個有智能手機

任職勞福局的呂先生表示，政府張貼多張二維碼可分散人流，「同事可以喺唔同地方掃到QR Code，就唔會話堆晒成堆人喺同一個地方。」他亦指，「安心出行」的使用率較低，認為由公務員開始使用程式，能夠回饋意見給開發團隊，以幫助改善程式。

呂亦指，早前已下載程式，但今日首次使用，讚揚掃描速度快捷。但他認為，雖然不少大廈已張貼二維碼，但難以強制規定市民使用，「因為唔係個個人有智能手機。」

公務員掃晒二維碼後，須向保安員展示記錄。（張浩維攝）

倡政府繼續向外推廣措施

而另一名公務員則表示，任何對疫情有幫助的方法，均需嘗試使用。他亦建議政府繼續推廣相關措施，認為規定局部場所使用程式並不足夠，「可能係抗疫咁耐，冇理由咩都唔做，希望會做多啲。」他亦指，相信「安心出行」的私隱保障，會樂意使用。