傳政府要食肆確保食客掃瞄安心出行　業界：長者茶客或沒智能手機

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-04 15:57

安心出行手機應用程式推出近三個月，願意使用的市民為數不多，政府今強烈建議公務員上班前需掃瞄安心出行，反應好壞參半。有媒體今日報道指，有政府消息人士透露，進入政府總部前掃描「安心出行」只是試點，政府正考慮放寬食肆限制措施後，要求相關負責人須確保市民掃描「安心出行」。 飲食業界認為，即使食肆願意配合措施，但執行上存在困難，如中式酒家的顧客年紀偏大，未必懂得使用智能手機。同時，有部分市民不願使用「安心出行」，擔心他們或減少出外吃相，變相減少生意。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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「係咪唔歡迎老人家飲茶？」

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍表示，願意配合政府「安心出行」的措施，但認為當局須考慮執行細節。例如有經營中式酒家的行家曾向他說，茶客的年紀較大，未必懂得使用智能手機，甚至只有平安鐘手機，「係咪老人家就唔歡迎佢哋飲茶呢？」

食肆無權執法 籲政府向市民辟謠

黃亦指，食肆無權力執法，執行上有無形壓力。他解釋，現時飲食業生意額已受損，笑指「有人肯幫襯已經要跪低多謝佢」。因此，屆時食客聲稱已掃描二維碼，亦只能相信，「冇理由逼人解鎖去睇佢係咪用咗。」

黃建議，政府可向市民詳盡解釋「安心出行」的實際效用，增強市民的使用意欲。「我哋觀察係唔多人用，開頭都有人貪新鮮用下，之後就愈嚟愈少。」

▼2月3日，港府「強烈建議」公務員出入政府總部使用安心出行▼

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▼1月28日起 延長在食肆和表列處所的等防疫措施7天▼

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憂措施令食肆與市民產生衝突

香港中小企食店聯盟召集人林瑞華則表示，雖然沒收到相關消息，但認為該措施為預料之中。不過他直言，措施變相令店家和食客造成矛盾和衝突，甚至有食客因不願意使用「安心出行」，而減少出外而自行煮食，最後弄巧反拙。

林建議，政府可在食肆外的燈柱等公共設施貼上二維碼，以減少衝突。但他認為，現時「高壓統治」下，政府的公信力低，雖然「安心出行」的資料只儲存在手機，但市民並不相信，亦不願配合。「我哋餐廳一個人都冇Scan過（二維碼）。」

市民：都係掀個掣啫

陳女士表示，雖然沒有下載「安心出行」，但倘若政府強制市民使用，亦會願意配合，「都係掀個掣啫。」問到為何不下載程式，她稱平日有注意確診大廈及餐廳名單，會避開高危的地區。她亦認為，不懂使用手機的市民只屬小數，「 我阿爸阿媽70歲都識用智能手機，我諗明知有啲老人家冇手機，政府會諗辦法。」

而陶先生指，已安裝「安心出行」，到餐廳吃飯時亦有使用。他認為「安心出行」能追蹤患者的行蹤，有一定用處，指市民應配合政府。「 唔配合對疫情冇幫助，如果配合冇用就係佢失敗啫，但唔配合失敗就會賴咗你。」

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