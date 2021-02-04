東鐵新系統測試期間　傳列車曾於顯示屏「消失」　港鐵：預計之內

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-04 19:38

原於去年9月啟用的港鐵東鐵綫新訊號系統，遭《香港01》率先揭發「帶錯路」令列車「入錯線」，港鐵臨時煞停啟用。事隔近5個月，港鐵日前稱已解決相關問題， 聲稱新系統為「安全及良好」，並擬於周六（6日）啟用。 有傳媒報導指，新系統上周在通過審批前兩日（1月27日），曾發生列車於車務控制中心顯示屏「消失」事件。現時系統要由人手介入控制，以免出現「入錯線」等問題。港鐵表示，根據記錄，新信號系統運作正常，而27日在非行車時段的測試進展順利。 港鐵解釋，測試期間，因新信號系統未投入服務，每次測試前需用數分鐘重啓新系統作準備，過程中系統不會顯示列車標示，屬正常系統情況。而報導提及有「入錯線」列車問題，亦屬測試預計在內，並非安全問題。

港鐵回覆《香港01》查詢時表示， 根據記錄，新信號系統運作正常,而 1 月 27 日在非行車時段的測試進展順利,系統表現亦符合預期。（資料圖片）

據《蘋果日報》報道，新系統上月27日，曾發生列車於車務控制中心顯示屏消失的事件。港鐵為免出現列車「入錯線」問題，亦需由人手介入控制，以免列車於馬場、火炭等路段意外出現「入錯線」等問題。

港鐵表示，1月27日東鐵綫新信號系統測試時，當時準備用新系統以9卡列車投入服務。而根據記錄，新信號系統運作正常，當晚非行車時段的測試進展順利，系統表現亦符合預期。

港鐵解釋，當時系統尚未投入服務，每次非行車時段測試前，需時數分鐘重啓新系統，為測試前準備。過程期間，系統不會顯示列車標示，是正常系統情況，而當需要參加測試的列車經系統「設定」後，其標示就會出現在系統顯示屏，是已知特徵。系統於2月6日正式投入服務後，新系統會持續運作，不再需要新系統重啓準備程序。

港鐵續指，測試當日港鐵共安排4輛列車，當中包括3輛12卡列車，及1輛9卡列車，於沙田站至大學站路段參與非行車時段測試。當時其中一列12卡列車，是作為後備之用。當新信號系統重啓後，其中3列列車按計劃參與測試，當經過系統設定後，該3列列車的標示就出現於車務控制中心顯示屏上，而第4列備用列車，則安排於馬場站等候。由於此列車無需經系統設定，所以未有在屏幕上標示。當時所有4列列車情况，均屬測試預計之內。

港鐵表示， 根據記錄，新信號系統運作正常,而 1 月 27 日在非行車時段的測試進展順利,系統表現亦符合預期。（資料圖片）

港鐵續指，當時尚有另一列列車，停泊於馬場站。由於該列車不屬參與測試的列車，故此亦無需經系統設定，所以該列車的標示，也不會出現在車務控制中心顯示屏上，該情況也是預計之內。