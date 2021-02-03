港鐵承認低估東鐵線新信號系統複雜性　田北辰︰必須整頓工程部

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-03 11:33

港鐵東鐵線原訂去年9月於改用新信號系統，惟啟用前夕遭《香港01》率先揭發，新系統存在「帶錯路」致列車「入錯線」缺憾須煞停計劃。港鐵早前向政府提交調查報告，承認低估問題複雜性。政府表明保留追究權利。 前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰認為，港鐵過往已多次發生事故，惟欠奉問責文化。他批評工程部多次有機會上報，惟無一次做到，「刻意隱瞞同判斷錯誤係一線之差。」他認為港鐵必須整頓工程部及問責。

前九鐵主席、實政圓桌立法會議員田北辰今早（3日）在香港電台《千禧年代》上，批評港鐵過往已有多次事故，如東鐵線紅磡站曾發生列車出軌意外，車廂斷開兩截，屬維修部問題，惟無人問責。

田北辰認為今次系統問題一樣，營運部要求附加程式儲存大量數據，原意以便追查事故，惟工程部與承辦商試行時，發出問題但無通報，辯稱無論如何入錯線都可以停，不涉及安全問題。田北辰認為，如要前往落馬洲入錯線卻駛到羅湖，會影響乘客，觀感上亦不好。

實政圓桌立法會議員田北辰。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

田北辰認為，港鐵工程部曾有多次機會，向管理層反映系統問題，惟無一次做到，「刻意隱瞞同判斷錯誤係一線之差。」他認為，港鐵必須整頓工程部，一定要就事件問責。