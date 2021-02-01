港鐵公布東鐵信號系統報告   東鐵線周六起改用9卡車

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-01 15:34

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，數度超支延期，原訂去年9月於東鐵線改用新信號系統，但《香港01》當時率先報道系統出現「入錯線」事故，最終港鐵煞停更換，並成立獨立調查委員會調查事件。 港鐵今日﹙2月1日﹚公布調查委員會的報告，指上述問題影響服務的可靠性，但港鐵團隊低估了問題的複雜性，就事故對列車服務的潛在影響上，敏感度不足，不過強調事故不涉及安全問題。報告指港鐵發現問題後，未有立刻上報政府。委員會認為，港鐵判斷失誤，以為問題不屬於需向政府通報的事項。委員會指，港鐵當時應與相關部門商討問題。

港鐵行政總裁金澤培表示，東鐵線將於本周六﹙2月6日﹚正式改用9卡車，較現時12卡少3卡。

東鐵線新信號系統原訂9月12日啟用，12卡列車將變9卡，但啟用前一日因為系統曾入錯線而煞停。（資料圖片 / 張浩維攝）

港鐵於2020年9月13日宣布成立獨立調查委員會徹查事件，並由九鐵前行政總裁梁廣灝出任委員會主席。

港鐵今日公布委員會的調查結果，報告指港鐵於5月11日，在測試新信號系統期間，發現軟件運作出現了｢重複設定行車路綫｣的問題，即有可能導致列車在分線行駛時，例如火炭及馬場站、羅湖及落馬洲站等，錯誤地跟隨上一列車行駛的路段，而進入錯誤的車站。

委員會：問題會影響服務可靠性

委員會的報告稱，問題會影響服務的可靠性，但港鐵對其潛在影響的敏感不足，未有就問題作更詳盡的分析和跟進，低估了相關情況，繼而影響了之後的通報。不過委員會認為，港鐵或信號系統承辦商，均未有刻意隱暪問題。

為了糾正因新軟件程式引致的「重複設定行車路綫」情況，報告指，承辦商已經停用的新軟件程式，並提升了電腦便件，為避免出現錯誤設定行車路綫的情況，提供了額外保障。另外，港鐵聘任的獨立安全評估顧問確認技術調查正確找出「重複設定行車路綫」的根本原因，也確認相應的糾正措施已成功解決「重複設定行車路綫」問題。

港鐵行政總裁金澤培表示，東鐵線將於本周六﹙2月6日﹚正式改用9卡車。（黃偉倫攝）

因應事故，港鐵指會成立專責的｢沙田至中環綫﹙沙中綫﹚項目保證監督組｣，直接向行政總裁負責，以監宗沙中線項目在技術及服務方面的各項準備。