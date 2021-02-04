紅磡海灣軒海景酒店爆疫　200員工強制檢測　住客未獲通知感憂慮

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-04 22:04

紅磡海灣軒海景酒店再有員工確診，患者為顧客服務員，衛生防護中心將向酒店逾200名員工發出強制檢測令，但住戶可獲豁免。有酒店租客表示，酒店未有貼出確診個案通告及通知住客，直言感到擔心，期望酒店加強防疫措施。另有租客指，假若酒店持續爆疫，將考慮搬走。

於理大工作、來自南京的馬先生表示，自己租住酒店的服務式住宅至7月，他指，酒店沒通知住客有員工確診，「也看似沒有貼出公告。」他表示，酒店環境衛生不錯，有專人清潔房間，所以不太擔心，「如果有10人確診，會考慮搬走。」

來自浙江、在港工作的謝小姐同樣是酒店租客，租約期一年。她指，上周酒店有員工確診，自己事後亦有接受檢測，對於酒店接連有員工爆疫，她直言感到擔心，但由於疫情關於，可留在酒店工作，「所以通常都比較少出門。」她表示，酒店沒貼出吿示確診通知，期望酒店可再加強防疫措施，倘再有人確診，將會再進行檢測，以策安全。

酒店外亦有不少外賣員於大門外等侯顧客，巴基斯坦裔外賣員Shoaib Muhammad表示，不知道酒店有員工確診，但送遞外賣時一般不會進入酒店內，所以不太擔心，公司亦有指引，表明如大廈內有確診個案，則不應進入處所，可放於大堂，並拍照以資識別。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮今日於記者會表示，該名確診的顧客服務員在接待處工作，最後上班日為1月28日，1月29日發燒及咳嗽，1月30日檢測呈陰性，2月2日向私家醫生求診，被轉介到屯門醫院急診室，其後確診。該酒店早前亦有一名外判維修工人及6名保安確診，當時有80多名保安被送檢疫中心，衛生防護中心當時已向酒店住客派樽檢測，其後沒再發現有確診個案，故是次強制檢測對象僅為酒店員工。