確診大廈｜家維邨增4人染疫　紅磡海韻軒海景酒店多3人中招

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-02 00:11

疫情稍回落，本港今日確診個案34宗，源頭不明個案佔8宗。衞生防護中心晚上更新確診患者住所，九龍城區多人確診，其中被突襲封區的紅磡隆基大樓A座有兩人確診，另外紅磡海韻軒海景酒店3座增加3人染疫，家維邨亦有4人中招。有一名源頭不明個案患者，衞生防護中心沒有透露其住址，防護中心指他無固定住址。

▼2月1日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

九龍城仍是疫情重災區，政府今晚突然圍封的紅磡隆基大樓A座錄得兩人確診，分別為34歲女子及7歲男子（編號：10456、10457)，兩人為有源頭的本地個案。早前已有兩宗確診的紅磡海韻軒海景酒店3座，昨日再多3人染疫，新確診個案都是有感染源頭患者。《香港01》已向衞生防護中心及酒店查詢，暫時未獲回覆。家維邨亦錄得新個案，邨內的家義樓及家禮樓合共三宗有源頭及一宗無源頭個案。

油尖旺方面，今晚被圍封的尖沙咀金鑾大廈再增加兩宗有源頭的本地個案；油麻地白加士街66-66A號亦有一宗無源頭及有源頭的個案。至於荃灣綠楊新邨R座亦新增兩宗感染個案。R座18樓以上04及05室今日亦須要撤離。

西半山的千萬豪宅薄扶林道63號1座住戶亦同告中招，患者為28歲女士，感染源頭不明。一般而言，若患者確診時已被隔離入住檢疫中心，通常都是有源頭的個案，衞生防護中心會以「不適用」標示其住所，但20歲男患者（編號：10471）為源頭不明個案，衞生防護中心亦指其住址「不適用」，防護中心人員人員口頭回覆時指，患者沒有常住地址。

過去14天確診患者住所及行蹤：