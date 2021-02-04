紅磡海灣軒酒店爆疫再有員工中招　全部員工要強檢　住客獲派樽

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-04 17:49

早前爆發疫情的紅磡海灣軒海景酒店再有人染疫，患者為顧客服務員，發病後曾經檢測呈陰性，但病徵持續因此再求醫之後呈陽性。衞生防護中心會向酒店200多位員工發出強制檢測令，若在2月2日至4日已檢測人士可獲豁免。

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紅磡海灣軒海景酒店早前有一名外判工人、6名保安員確診，中招保安員在1月16至20日發病，當時有80人被送往檢疫。今日（4日）再有一名顧客服務員染疫，患者最近上班日為1月28日，1月29日發燒及咳嗽，1月30日檢測呈陰性，2月2日再求醫私家醫生，獲醫生轉介至屯門醫院。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，酒店所有患者都是員工，顧客服務員跟近日確診的外判工人無明顯接觸，但員工在同一場所出出入入，亦可能在共用地方有隱性傳播，因此會向員工發出強制檢測令，若2月2至4日已檢測者可獲豁免。

歐家榮表示，會向紅磡海灣軒海景酒店員工發出強制檢測令。（余俊亮攝）

他補充，酒店早前有確診個案時，已向酒店派發2000多個樣本瓶供住客檢測，至今無一人呈陽性，認為員工跟住客接觸時都有戴口罩，而且酒店屬住宅式酒店，員工跟住客接觸較少，相信住客感染風險低但未能排除，因此當局會先視乎員工強制檢測後的情況再決定後續行動。