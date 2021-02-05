確診大廈｜男患者報住嘉湖山莊景湖居兩單位　富業大廈再有人中招

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-05 01:08

本港今日再新增22宗確診，當中有19宗為本地個案，10宗源頭不明。衛生防護中心晚上更新確診患者住所名單，元朗區有4人確診，而九龍城富業大廈繼早前有兩人確診後，再多一人確診。而個案編號10542的患者沒有報稱居所，衛生防護中心指仍未能聯絡到該名患者。

▼2月4日新增確診個案居住過的住宅大廈名單▼

元朗區今日有4人確診，當中有兩人居於新圍村，一人居於宏豐大廈，另外有一人報稱居於嘉湖山莊景湖居1座及12座兩個住址，景湖居1座早前亦曾出現確診患者，而宏豐大廈今日被列為須全幢強制檢測的大廈。

一名確診男子報有兩個地址，分別位於嘉湖山莊景湖居1座及12座。（梁鵬威攝/資料圖片）

九龍城紅磡區疫情持續，富業大廈繼早前有兩人確診後，被要求全幢大廈強制檢測，今日再多一名患者居於該大廈。而早前被圍封的紅磡隆基大廈，與其相距兩條街的崇愛樓，今日新增一宗源頭不明個案，大廈亦需要全幢強制檢測。

2月4日油麻地封區情況：

+ 8 + 8 + 8

政府今日再封油尖旺區內兩處區域，而當區今再出現3名患者，居於指定區內的油麻地廟街42至44號，以及尖沙咀金巴利街16號的兩名患者，均屬不明源頭，早前被要求全幢強制檢測的佐敦文英樓亦新增一患者。

▼2月4日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

+ 29 + 29 + 29

大埔觀藍樓、馬鞍山恆安邨恆江樓、將軍澳和明苑和日閣、西貢怡心園4座，共4幢大廈今日均現源頭不明個案，已被納入全幢大廈強制檢測名單。

而上環嘉寶大廈及南山村救世軍南山長者之家分別再有一人確診，均為有關連個案；兩宗輸入個案則分別在機場附近的天際萬豪酒店及灣仔帝盛酒店隔離期間確診。

▼2月3日，深水埗北河街和基隆街一帶唐樓突襲封區解封情況▼