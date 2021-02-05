國安教育｜指引校內叫口號、拉人鏈要聯絡警方　楊潤雄：不是報案

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-05 11:40

港區國安法實施大半年，教育局昨晚（4日）向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，涉及八大範疇。教育局局長楊潤雄今早（5日）出席兩個電台節目時表示，初小需認識港區國安法相關罪名，是針對哪幾種犯罪活動等，不會要求詳細學習控罪內容。 另外向學校發出國家安全活動指引，楊潤雄表示，如學生帶有政治色彩飾物，在校內叫口號等，學校首要制止及教導學生，如涉港獨等違法行為，可先聯絡警方聯絡主任了解，不是報案；但如遇到緊急或嚴重情況，校方有責任報警。

校內叫口號、拉人鏈等 學校首要制止及教導學生



就向學校發出國家安全活動指引，楊潤雄表示，行政架構及人事上都要「下功夫」，如學生帶有政治色彩飾物，在校內叫口號、拉人鏈等，學校首要制止及教導學生，如涉違法行為如口號訊息明確涉港獨等，視乎情況是否「貪得意」還是有目的，可先聯絡警方聯絡主任，不需立即報警，並盡快通知家長。

就學校如何判斷學生意圖，楊潤雄表示，聯絡警方聯絡主任了解，不是報案。被問到如學校無法判斷的話，楊潤雄表示，指引已要求校方安排老師了解國安法，學校有責任禁止有危害國家安全活動在校內發生，但如仍有發生，屆時局方會調查。楊潤雄強調是以教育為先，防範先於懲處，但如遇到緊急或嚴重情況，「的而且確有責任報警嘅。」

教育局局長楊潤雄。(資料圖片／張浩維攝)

改革通識分為香港、國家及世界三部分 為未來機遇準備



就改革通識科的課程框架，分為香港、國家及世界三部分，其中國家部分關注改革開放後的發展。楊潤雄指，目標令學生理解國家經濟及科技等發展，為未來機遇準備。被問到課程刪去法治、政治和社會參與的內容，楊潤雄指屬「專業決定」，相信在香港部分，透過課程其他活動及學科都有機會探討本港議題，指希望學生有空間照顧學習差異。

對於通識科未來會否改名「國民教育科」，楊潤雄指，是局方給校長的問卷調查，持開放態度，如大部份校長支持都可以考慮，但認為這一科不止於國民教育，亦有涉獵世界議題，「睇下大家最後覺得個名點樣表達係最好。」