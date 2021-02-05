國安教育｜指引列明拉人鏈、唱政治歌、帶港獨物品　嚴重須報警

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 01:04

2019年反修例風波期間，不時有中學生發起罷課及組人鏈行動表態，又有多間校學校友在報紙頭版登聯署廣告反對。教育局今日發布《國家安全：學校具體措施》指引，列明學校處理政治宣傳活動的方法。 當中提及，若學生在校內佩戴政治訊息的飾物，在學校叫口號、拉人鏈、張貼政治標語、唱帶有政治訊息歌曲、存有疑港獨或宣揚仇恨及暴力物品等，教育局建議學校應立即勸止，並解釋有關行為，視乎具體內容及情況，提醒學生有關行為可能涉及違反《港區國安法》，如有需要可諮詢相關警區的警民關係主任，如遇上嚴重或緊急情況則報警。

「國家安全 你我要知」有聲故事繪本截圖

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教育局今日發布《國家安全：學校具體措施》指引，列明學校處理政治宣傳活動的方法。（資料圖片）

據教育局發出的指引，如有學生要求同學表達個人政治立場，或以欺凌手段強迫同學認同政治立場，校方應立即勸止，向學生清楚解釋校園非表達政治訴求的地方， 盡快通知家長，共同處理學生問題。

另外，如學生發起或參與違規的校外活動，包括警方反對的集會及遊行，校方應立即勸止，並提醒學生參加有關活動，可能會構成非法集結罪或觸犯其他法例。如遇上嚴重或緊急情況須報警。

校方又須提醒學生，校服代表學校，穿上校服行為不檢，會污損校譽。學生不應穿著校服參與並非學校舉辦或批准的活動。