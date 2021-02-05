國安教育｜學校須設工作小組　阻政治活動入校　每年須交報告

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-05 00:54

教育局將於本學年起推行國安教育，最快於2022/23學年全面落實。根據當局《國家安全：學校具體措施》的行政指引，學校須設立工作小組，或委任專責人員，負責統籌和協調工作，制定措施預防和處理政治活動進入校園，日後亦須每年定期向教育局提交年度報告及工作報告。 有小學校長表示，學校每年會向教育局提交周年計劃，包括策略大綱、科目發展等，為國安教育額外撰寫報告，會加重學校行政負擔，實屬不必要。

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根據教育局《國家安全：學校具體措施》的行政指引，學校應設立國安教育工作小組或委任專責人員，負責統籌和協調工作，以制定及落實國安教育相關的措施。

中小學的國安教育工作小組包括學校管理層、危機處理小組、學生成長支援組、相關學科領域的老師如常識科、通識科等，以及社工或教育心理學家。小組須負責制定具體策略及應變措施，預防和處理政治和其他違法活動進入校園，亦要持續監察有關措施，包括：

學校須確保校園範圍內，包括建築物、課室、壁報板等展示的字句或物件，校園內的書本如圖書館藏書、刊物和單張等，沒有涉及危害國家安全的內容。 若有人或外間組織利用學校名義成立組織，發表言論、宣示政治立場，號召或組織師生通過簽名或以罷課、拉人鏈等活動來表達或支持某一政治立場，學校必須勸止師生參與，並可按教育局聲明範本，明確地公開釐清立校與組織無關係。

「國家安全 你我要知」有聲故事繪本截圖

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教育局又要求學校存檔有關《憲法》、《基本法》教育及國家安全教育的校本學與教資源，並加入年期規定，而存檔年期不應少於兩個學年，方便學校管理層或教育局有需要時查閱。

局方強調，「國家安全事關重大，教師不可能當一般富爭議的議題處理」，明確指出維護國家安全是國民的責任，涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間。

指引又附有的一系列報告範本，學校須具體報告校內國安教育措施、落實情況及進度，成效及反思等。學校於今年8月底前，須檢視現行國安教育推行情況，規劃新學年工作計劃，並向當局提交報告；2022/23學年起，每年11月底前要向教育局提交上一學年的年度報告，以及該學年的工作計劃。

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，學校每年定期向教育局提交國安教育年度報告及工作計劃，會加重學校行政負擔，實屬不必要。（資料圖片）

小學校長：每年交報告不必要 加重行政負擔

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，學校每年定期向教育局提交國安教育年度報告及工作計劃，會加重學校行政負擔，實屬不必要。他指，現時各學科毋須向教育局提交報告，但學校每年會向教育局提交周年計劃，內容包括策略大綱、科目發展等，認為加多一個欄目提及國安教育已足夠。他續指，教育局要求委派人員專責推國安教育，但卻遲遲未理順小學中層架構問題，擔心難以分配人手負責。