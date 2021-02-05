復課｜教協調查：逾萬教師反對兩周一檢　憂與家長造成磨擦

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-05 13:08

教育局前日（3日）突然公布，農曆年假後，每間學校的全體老師須定期接受新冠病毒檢測並獲陰性結果，才恢復全體學生以半日制回校上課，否則只可有三分之一學生復課，安排引起教育界關注。 教協今日（5日）召開記者會，公布就事件舉行的調查結果。接近12,000名中小學、特殊學校及幼稚園教師回覆（當中包括逾500位校長及副校長），92%人認為教局無法解釋復課學生人數與教師定期檢測掛鉤，近9成受訪者對教育局安排感憤怒，亦有教師擔心會與家長造成磨擦。教協促局方撤回措施。

葉建源批評（左）教育局要求定期檢測理由不充分。（鄧穎琳攝）

教協昨日就議題進行問卷調查，教協副會長、前立法會議員葉建源形容是獲得「爆發性」回應，11,822個回覆中，約93%（10,967 人）認為教育局決定沒有充份理據，無法解釋將復課學生人數與教師定期檢測掛鉤的原因。約92%（10,892人）反對是次措施。

校長及副校長指面對行政困難感壓力

整體7成受訪者（8,212 人）對教局做法感到「非常憤怒」。而502名受訪校⻑及副校⻑中，約9成直言面對行政困難及感到有壓力。

質疑教局沒考慮落實時會學校會面對的困難



葉建源批評，過去一年多本港疫情中，師生累計只有30至40宗，專家形容比例低，且老師屬低風險群組，教育局要求定期檢測理由不充分，質疑為何要將老師、校長感到被「擺上枱」：「為何教育局不做決定，要將責任推在的學校？ 」他又質疑，教局沒考慮落實時會學校會面對的困難，包括統籌全校教員檢測、等待審批等程序繁瑣。

教協會長馮偉華形容教育局以「閉門造車」方式推出政策，是次燃起學界怒火，破壞學校簡理層、家長，促政府撤回方案，日後推政策前廣泛諮詢學界意見。

約九成教師認為容易使學校與家長產生不必要磨擦



調查亦問及，教育局做法會否帶來磨擦。約92%（10,819人）受訪教師認為，此安排將令學校管理層與老師產生不必要磨擦。另約9成受訪教師（10,611人）認為，教育局做法容易使學校與家長產生不必要磨擦。

葉建源批評教育局未有考慮學校在執行上將面對困難，令學校和老師成為磨心。