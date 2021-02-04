有幼稚園校長稱教師願檢測　冀教局有支援　檢測中心設「教師隊」

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-04 18:54

教育局日前宣布，如學校能安排教職員在兩周內完成檢測，可申請全校恢復半天面授課堂，建議引起學界熱烈討論。幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲認為，業界對建議表歡迎，惟期望教育局可推出配合措施，包括到校派樽、檢測中心設「教師隊」等。另外，亦有校長認為，幼稚園教師屬貼身照顧者，檢測可令家長更安心，不會視為復課的「綑綁式要求」。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲說，校方本身亦有要求教師定期檢測，甚至會預備快速檢測套裝「看門口」，「萬一去唔切，都可以頂住先」。對於教育局建議，她認為是「好事」，但亦需推出措施配合，便利校方運作。

幼稚園校長、教聯會副主席林翠玲。（資料圖片／曾凱欣攝）

建議參照自願檢測做法 到學校派樽



她擔心，不少教師會一窩蜂去做檢測，令到大排長龍，冀檢測中心設「教師隊」，另外亦建議參照自願檢測做法，到學校派樽。林坦言，疫情反覆，停課多時，學生的學習進度大受影響。她解釋，即使改為網課，幼稚園生年紀太小，難以掌握，再加上面授課才可教到自理能力、群體相處等技巧，期望可盡快在安全情況下復課。

教育局日前宣布，如學校能安排教職員在兩周內完成檢測，可申請全校恢復半天面授課堂。（資料圖片）

幼稚園校長、香港幼稚園協會主席余蘭菁亦指，幼稚園教師是貼身照顧者，故上學環境安全、衞生最重要，相信檢測可令雙方更加安心，不會視為復課的「綑綁式要求」。她透露，目前學校可直接致電衞生署，索取所需檢測樽數量，機制尚算方便，期望未來在取樽、收樽流程上，可盡量簡化。

▼1月11日起可學校可安排六分之一學生回校▼

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香港中學校長會執委會亦發出聲明，表達深切關注，當中提到即使教職員接受14天病毒檢測後，校園仍有風險，如接受檢測者可能之後才染疫，學生數字更是遠多於教職員十倍，學生有機會傳染學生，也可以傳染老師，認為要求欠缺科學理據且不合理。



聲明又提到，若以全校教職員檢測，作為全校復課的必然條件，會讓學校工作百上加斤，理解防疫刻不容緩，但相關政策將導致全港數以萬計的老師重覆檢測，虛耗龐大人力、醫療資源，盼望教育局能重新考慮，為復課制定具科學理據的合理條件。