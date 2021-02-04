復課｜教師須定期檢測　學生也要嗎？去年復課期間老師確診佔一成

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-04 16:07

新型肺炎疫情持續，中小學曾停課多時，教育局昨（4日）表示，如果學校能安排全校教職員在復課前兩週內完成檢測，並定時檢測，可向教育局申請全校復課。然而，有專家指出，老師佔學校內出現人數比例少，且兩星期才檢測一次，已經可傳播至很多代，建議有感染風險的師生留家。 事實上，第四波疫情期間，學校因有人確診或被列作密切接觸者而要停課，大多與學生及學生家長有關。據《香港01》不完全統計，去年9月底復課至12月停課之間，至少20次有學校因有師生確診或被列作密切接觸者而要停課，但當中有18次與學生或家長有關，僅兩次與教師相關。 而根據教育局資料作估算，全港中小學師生比例，約為1名教師比12名學生。

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20次停課：18次與學生或家長有關 2次與教師有關

《香港01》不完全統計去年9月29日復課至12月3日停課期間，個別學校短暫停課或轉為網上授課的原因，發現至少有19間學校因有師生確診或被列作密切接觸者而要停課共20次，而當中有18次與學生或學生家長確診有關，兩次與教師相關。

去年9月29日，全港中小學復課，其後多間學校因有學生確診而要停課，如將軍澳迦密主恩中學一名17歲男生在去年10月7日確診，學校其後停課，該學生潛伏期曾與朋友打籃球。

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而第四波疫情早期，曾爆出銀礦灣Staycation群組，粉嶺基督教香港信義會心誠中學一名學生為該群組確診者的親戚，學校亦需停課。

12次因學生確診 6次學生被列作密切接觸者

去年9-11月復課期間，北角蘇浙公學、福建中學、德望學校中學部等12間學校曾有學校確診或初步確診而要停課。另外，嘉諾撒聖心學校、德望學校中學部、地利亞加拿大學校等六間學校，因學生有家人確診、學生被列作密切接觸者，而要停課。

然而，翻查報導，僅約兩間學校是因校內教職員確診或初步確診而停課，包聖公會主風小學一名教職員和協恩中學一名實習老師。

全港中小學師生比例 1名教師比12學生

港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台訪問中指出，老師佔學校內出現人數比例少；而且14天才檢測一次不理想，因只能得出採樣一刻無感染。

教育局資料顯示，2019/20年本地共有373,228名小學生，27,987名小學教師，以此估算，師生比例約為1名教師比13名學生；而同期本地有327,394名中學生，29,304名中學教師，師生比例約為1名教師比11名學生。全港中小學整體師生比例，約為1名教師比12名學生。

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事實上，過往疑出現學生之間因一同活動而感染。去年7月11日，德望學校中學部一名初中學生確診，她的同學早前已確診，二人曾一同打排球；衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君當時指，二人在校內校外均有接觸，因此未確定事件是否屬於校內爆發。