出走病人李運強自爆怕打針出逃　受控罪刑期所限　李被改囚4月

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-05 19:30

新冠肺炎確診者李運強去年12在伊利沙伯醫院就醫期間出走，3日後在旺角被獲，李康復後被控「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪，他今（5日）在九龍城裁判法院認罪，並稱因聽到：「仲有4枝大頭針未打，打肚臍好痛㗎」，一時魯莽下逃離醫院。裁判官即斥被告「60幾歲人仲拍打針」，又稱他為逃避打針而逃走非常自私，或摧毀市民抗疫的努力，引起新一波疫情，重判李入獄6個月。惟相關控罪的最高刑罰為監禁6個月及罰款5,000元，較裁判官今早所設的起刑點低，消息指，裁判官判刑後亦發現問題後曾覆核刑期，並已將量刑起點調低至監禁6個月。因李認罪獲刑期扣減。司法機構回覆《香港01》查詢時確認，李運強的刑期已被調低至入獄4個月。

被告李運強（63歲）承認「任何人不得使他人蒙受感染的危險」罪。控罪指，他在去年12月18日至20日間，在香港自知屬受指明傳染病感染的人，即新冠肺炎，身處公眾地方而使其他人蒙受感染的危險，違反香港法例第599 A章《預防及控制疾病規例》第32條。

市民發現李行蹤通知警方

控方指，警方在被告失蹤期間，曾到其報稱在花園街的住址尋找其下落但不果，期後接獲市民通接在長沙街和上海街發現其行蹤，便到該處並將李拘捕，之後再帶返伊利沙伯醫院接受隔離治療。

透露出走期間瞓街

被告未有律師代表，他求情時指，事發當日已收執好行李準備離開，及後獲悉「仲有4枝大頭針未打，打肚臍好痛」，遂一時魯莽之下逃離醫院，期間家中仍未清潔好，遂未有回到報稱地址，只是「瞓街」。

李運強醫院出走經過。(詳看下圖)

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求情稱想過番個好年

他續指，他現時無業，僅以每月5,000多元綜援維生，希望可以「過番個好年」，而他過年後亦要接受小腸氣手術，承諾術後會尋找工作，若判監將一無所有，擔心出獄後要再「瞓街」，希望法庭能罰款輕判「畀次機會」。

官直言罰款無可能 一定要判監

裁判官駁斥「罰款無可能，一定要判監」，形容這是非常嚴重的案件，被告行為非常自私，「60幾歲人仲怕打針」，因為怕痛而逃離隔離病房，及後又寧願露宿街又不回家，直言香港許多市民「出好多力防止疫情擴散」，其自私行為卻可能引發新一波疫情，有必要將被告重判，以儆效尤。

以9個月作量刑起點

裁判官以9個月監禁為量刑起點，考慮到被告已認罪，扣減3份1刑期，最終判處他入獄6個月。被告得悉要入獄後，再次向法庭求情但不果，立即被收柙。

有關控罪最高刑罰入獄判年及罰款5千

惟根據《預防及控制疾病規例》（第599A章），任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染者，不得於公共運輸工具或任何街道、公眾地方等地使其他人蒙受感染風險，違者一經定罪，最高可罰款5000元及監禁6個月，較本案量刑起點低3個月。

消息指，暫委裁判官鄭潤聰在判決後發現其量刑起點較條例的最高刑罰高，遂將量刑降至6個月，扣減其認罪3份1刑期後，改判被告入獄4個月。司法機構回覆《香港01》查詢時亦確認，李運強刑期被調低2個月。

案件編號：KCCC3338/2020

李運強上次提堂時的情況。(詳見下圖)