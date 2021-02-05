強制檢測大廈｜3幢再增無源頭　映灣園、黃金海岸等8大廈須強檢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-02-05 18:16

新冠肺炎疫情持續，本港今日（5日）新增37宗確診個案，34宗本地感染個案中，9宗為源頭不明。衞生署衞生防護中心於疫情記者會上公布有8座大廈新納入強制檢測，包括東涌映灣園三期悅濤軒、黃金海岸二期9座等。而日前「封區」的屯門豐景園一座雖再有一宗無源頭個案，不過衞生防護中心傳染病處主任張竹君指現階段不需要再做檢測。

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屯門景豐園不需要再強檢

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，有9座大廈有源頭不明感染個案，當中有3座大廈再增無源頭確診個案。當中於日前「封區」的屯門景豐園一座再有一宗確診個案，不過張竹君指因日前已「封區」為全部居民檢測，現階段不需要再做檢測，若日後再有確診個案才有需要再檢測。

而元朗富來花園B座的新增確診者居於之前確診個案的同座向樓上單位，及東涌映灣園三期悅濤軒9座再多一人確診，現時共有兩單位受影響，之前的單位有5人確診，現時新發現確診單位是同一方向，相隔幾層。

而其他7座被納入強制檢測的大廈為馬頭圍邨玫瑰樓、土瓜灣馬坑涌道華發大廈、屯門黃金海岸二期9座、旺角彌敦道麗英大廈、西營盤荔安里利安大廈及上環皇后大道西26號。

東涌映灣園三期悅桃軒有源頭不明個案。（資料圖片）

政府早前進一步降低大廈強制檢測門檻，全港所有地區大廈若新增一宗或以上未能確定感染源頭的確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。

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