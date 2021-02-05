迎牛年｜維園年宵明開鑼　僅設兩排檔位　檔主︰寧願畀錢租檔好過

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-05 18:54

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，15個年宵市場將於明日（年廿五）開鑼，並開放至2月11日（年三十晚），惟規模將較去年大幅減半。食環署昨日（4日）表示，將以應用科技監察作人流管制，市民須憑票才可進場。 記者今午（5日）到維園年宵市場直擊，發現銅鑼灣及天后方向的入口，已設有帳篷並擺放相關人流管制儀器。 有檔販表示，不清楚屆時是否實施單向人流管制，希望政府可讓市民自由走動，並斥責政府編排攤檔不妥當，「如果收租我一定唔租。抽位？我寧願畀錢租檔好過。」有檔販亦指，水仙花現時供不應求，來貨價比以往高三至四成，但只會象徵式加價。「大家都心知肚明失業率幾高，今年係生係死？睇天意啦。」

維園球場中間更留有一大片空地，放置了欄柵分隔開左右兩邊，大型貨櫃車亦輕易能駛進場內。（歐陽德浩攝）

維園年宵共92檔 分兩排設置

記者今日下午到維園年宵市場，直擊市場的設置安排，現場已有不少檔販陸續準備事前工作，如搭棚、卸貨、包裝年花等。而偌大的維園球場內，全部攤檔獲安排分佈以兩排設置，記者現時點算約有92個檔位。而維園球場中間，留有一大片空地，放置了欄柵分隔開左右兩邊，現場通道之闊，大型貨櫃車亦輕易駛進場內。

維園年宵市場的銅鑼灣與天后方向兩個出入口，除已放置帳篷及多排欄柵外，亦設置體溫監測儀器、「安心出行」二維碼，紅綠燈人流管制裝置，電視螢幕等。而其他出入口均被欄柵封鎖，故相信今年維園年宵僅得兩個入口。直至下午4時，更有多名政府人員正調節及測試儀器。

+ 3 + 3 + 3

檔販斥政府安排不當︰如果收租我一定唔租！

於大埔林村種植菊花的「紫瀛花店」負責人王先生表示，昨日已遞交樣本瓶，今早收到陰性檢測結果通知，故今日準備開檔。但他指，現時尚未收到政府具體安排，不清楚年宵開放時，會否實施單向人流管制。他希望政府可讓市民自由走動，「市民可能睇唔啱，行返轉頭，唔能夠唔畀人行返黎。」

王認為，政府編排攤檔的位置不妥當，「做到個個都炆晒！」他解釋，雖然中間留有空地，但兩排攤位的距離非常接近，「應該離開啲，中間擺返兩行，而家呢度一排咪黐住咗囉。」他指，本來租了3個檔位，最後只抽到兩個位於角落的92號及相鄰檔位，故擔心熟客未能找到位置。他指，寧願付錢租一個更好的檔位，「問心講，如果收租我一定唔租。抽位？我寧願畀錢租檔好過，你而家畀嗰個位，我都唔知做唔做到（生意）。」

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問到今年的年花售價，王坦言，今年來貨價較去年高，例如受疫情影響，內地花商向荷蘭訂購大量串串金，導致每束來貨價提升，每枝串串金或加價10元。但他嘆氣指，在經濟環境及新年氣氛差的情況下不敢加價，「唔使鋪租當打過和，再起價就冇得賣喇。」至於親手種植的蟹爪菊，他指，由於去年雨量充足，花蕊飽滿，大讚「今年開得好靚！」

桃花大王︰準備售賣5,000多棵桃花

而「桃花大王」劉海濤表示，今年將準備兩棵22呎的桃花王，花費6年時間種植而成，售188,800元。他亦透露，共準備5,000多棵桃花在年宵市場售賣，其中6至7呎的桃花佔2,000多棵，8至12呎的桃花佔600多棵。問到現時的生意如何，他指商場訂購的桃花早已運出，直言「唔知出面點，我哋生意好到不得了！」

水仙花供不應求 來貨價較以往高三至四成

至於另一間以售賣年桔為主的梁先生，本來投得兩個攤檔，最後僅抽獲一個。他表示，倘若得知政府的安排，便不會準備大量年桔，但已減少購入水仙花數量。他更指，由於疫情關係，去年花農暫停種植水仙花，以致現時供不應求，來貨價比以往高三至四成。但他亦指，只會象徵式加價，「大家都心知肚明失業率幾高，擔心購買意欲唔高，今年係生係死睇天意啦。」

支聯會繼續於維園擺檔

此外，今年支聯會亦繼續於維園擺設攤檔「自由花圃」，位置為19至20號，但年花的種類減至6種，包括天堂鳥、銀柳、太陽花、康乃馨、仙人掌及風信子。

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