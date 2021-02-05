封區檢測｜盤點找出3名疑似患者　一人確診　一為未曾確診康復者

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-02-05 19:28

政府自2月1日起，連續四晚在多區「封區檢測」，要求居民強制檢測及禁足在處所內，行動中曾經發現兩人初步陽性、一人檢測結果不確定。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今天（5日）表示，其中一名初步陽性人士其實是一名康復者，他住在油麻地順豐大廈，可能身體仍帶病毒，但不具傳染力。 而另一名檢測結果不確定的人士，最後亦不能證實他確診，但在他身上發現有抗體，懷疑是早前曾受感染的人。 換言之，由2月1日起，封區檢測僅找到一宗新的個案。

▼2月4日油麻地封區情況▼

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▼2月5日油麻地封區解封▼

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張竹君表示，今早公布的一宗在油麻地受限區域內的初步陽性個案，經查證後發現他其實是早前的確診者，並已經康復出院，今早公布時未與他核對資料，後來查證了他的背景，才知道他是康復者。她解釋，該人士住在順豐大廈，1月19日發燒，其後確診，1月31日有抗體及出院，有時康復者會帶病毒一段時間，但無傳染力。

被問到康復者能否在封區檢測時豁免再檢測多一次，張竹君稱，通常封區都是大型的封鎖行動，較難顧及到個別個案，但如果有特別證明文件，或可特別處理，惟康復者亦未必隨身帶備證明文件外出。

長樂街不確定個案 張竹君指有抗體 疑受感染後已康復

於周二晚佐敦指明「受限區域」的長樂街，有一名居民檢測結果不確定。張竹君今日表示，該居民最後檢測是陰性，不計入確診，「因為PCR（聚合酶連鎖反應）確定唔到」，亦發現他有抗體，懷疑是早前受感染、無病徵的患者，但現時不會再列他為確診者，不會有個案編號。

換言之，由2月1日起，封區檢測找到一宗新的個案，患者是住在屯門豐景園1座的居民，屬無源頭個案。被問到豐景園1座的居民需否再檢測，張竹君稱由於剛剛才在該大廈完成檢測，未有需要再做，但若未來繼續有個案，或者要再做檢測。

▼2月2日 佐敦長樂街一帶封區強制檢測▼

張竹君表示，其中一名初步陽性人士其實是一名康復者，他住在順豐大廈，可能身體仍帶病毒，但不具傳染力。 (羅君豪攝)

上海街文華閣三名密切接觸者送院有原因

另外，政府今早公布，昨晚圍封上海街文華閣時，沒有發現確診個案，惟有三名密切接觸者於行動期間被送往檢疫中心跟進。被問到為什麼有三名密切接觸者延遲送到檢疫中心，張竹君解釋，文華閣昨天有一名患者初步確診，今天才正式確診，當局已於昨天即時把他的密切接觸者送去檢疫，「當時佢都未確診，所以時間上無話遲咗。」她補充，該名文華閣確診者在1月28日曾接受檢測，當時是陰性，2月2日發燒，翌日再到檢測中心檢測，就驗到陽性。

2月4日旺角文華閣封區情況：