封區檢測｜劏房戶呆等12小時未獲安排　今未能上班要扣糧

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-05 11:42

油麻地受限區域在今早（5日） 7時正解封，區內不少市民趕忙上班。有劏房戶表示，整晚都未獲安排落樓檢測，到早上才發現被遺留，認為安排混亂；而同單位的另一位劏房戶亦指，因要自行前往檢測，未能準時上班，無奈要被扣減薪金。

油麻地碧街、東安街、廣東道和登打士街一帶，昨晚7時起圍封受限區域，至早上共2,160人接受檢測，發現一宗初步確診個案，衞生防護中心會安排跟進。

有劏房戶等候12小時未獲安排檢測。（盧翊銘攝）

未檢測居民須即日往梁顯利中心採樣

雖然政府過去一個月已在多區進行封區檢測，但今次行動上仍然遺漏。有居住東安街的劏房戶在早上7時半落樓，工作人員發現他未有陰性檢測結果，始知未安排接受檢測，要即場登記個人資料，並要即日自行梁顯利社區中心採樣。

余先生直言，他徹夜未眠，因擔心會錯過檢測，「由噚日朝早8點返工去返屋企，30個小時不敢休息。」他說： 「10點幾嚟敲門，話會有人嚟通知，點知等足一晚都無人嚟，咩物資包都無」，對此極為不滿。

余先生不滿安排混亂。（盧翊銘攝）

由於一個單位分成四間劏房，另外的3位住客亦未獲安排檢測。在機場工作的小姐抱怨地稱，「噚晚又話叫我哋等，到今朝5點幾我落嚟問先知就解封」，由於要做檢測，她趕不及上班，「唉，有咩辦法啫，肯定要扣糧。」

同樣居於東安街的蔡先生覺得，封區的做法擾民，「不如全民24至48小時強檢，無必要每次封街、封區，無意思 」，又相信會有第三次的封區。他認為，區內不少是基層，受疫情影響下手停口停，「做一次operation晒幾十萬，不如拎資源派畀市民。」

店主林先生要自行到梁顯利社區中心接受採樣。（盧翊銘攝）

有商戶今早回來後，也需要登記個人資料。五金店張先生指， 約10日前有做過檢測，故不符合要求，要再採樣。另一間五金店老闆林先生則笑稱，幸好昨晚6時多收工，否則留在店內無位置休息。

項先生支持政府封區的做法。（盧翊銘攝）

不過，也有區內居民支持政府封區。項先生所住的範圍已在短時間內封兩次，「為自己生活安全，都需要做。」居於順豐大廈的梅先生，他更是一個月內檢測四次，他指大廈連續封兩次，「都係為安心、安全，成個安排不算擾民，因為（確診）一個都幾何級傳播」，不明白大家為何對封區如此負面。

2月4日油麻地封區情況

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