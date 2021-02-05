園丁在理大衝突現場拍照　被指曾叫死黑警　惟影片未見阻警裁罪脫

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-05 20:17

前年「理大圍城」衝突中，尖東一帶亦有大批市民聲援，一名青年園丁在現場拍攝被捕，被控高呼「死黑警」等辱警字句，引起在場人士起哄，意圖激使他人破壞社會安寧。涉案青年否認控罪，其被捕前拍下的呈堂影片，未有顯示他曾辱警亦沒有阻撓警方執行職務，案件今（5日）在九龍城裁判法院被裁定罪明不成立。

被告陳俊傑（園丁，25歲）被控在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，控罪指他前年11月18日於尖東市政局百周年紀念花園一帶的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，或使用恐嚇性、辱罵性或侮辱性的言詞，意圖激使他人破壞社會安寧、或其行為相當可能破壞社會安寧。

作證警稱曾聽到被告罵死黑警

案發當日以速龍小隊身份當值的機場特警盧智聰早前作供時指，當日在現場聽到被告辱罵警方「死黑警」、「黑警打人」等辱警語句，更攔截正追截示威者的警察，遂將被告拘捕。

片段未見被告曾阻撓警方

惟被告呈堂的影片，僅拍攝到他由封鎖線外被帶入封鎖線內，片段看不到有軍裝警員，亦看不到被告阻撓警方執行職務，更聽不到被告高叫辱警語句。裁判官鄭念慈指，相關片段與警方證人的口供不吻合，認為警方虛構封鎖線外的情況，在封鎖線內的供詞亦有機會是虛構，而盧的書面供詞指有人高叫辱警說話，該人亦不一定是被告。鄭官續指，另一名警方證人對事件無獨立記憶，其證供不能依靠，決定裁定被告罪名不成立。

案件編號：KCCC827/2020