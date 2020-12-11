理大衝突｜地盤工認在旺角向警車擲汽油彈　官稱需阻嚇囚3年4個月

去年11月18日有示威者聚集在理工大學被包圍，另一批示者則在其他地區聚集，圖分散警方注意力，一名地盤則在旺角告警車擲汽油彈，卻當場被捕，並發現他身上藏有軍刀、伸縮棍等武器。他今日（11日）就企圖縱火罪及管有攻擊性武器罪，被判囚3年4個月。法官指，事件涉及預謀，被告攜帶不同武器參與示威，更以衣著圖隱瞞身份，被告利用汽油彈圖阻警方前進，會構成潛在損害，法庭需要發出阻嚇訊息。

被告黎振鴻（25歲，地盤工），被控於去年11月18日，在旺角黑布街與豉油街交界企圖用火損壞一輛警車，以及管有攻擊性武器包括軍刀、萬用刀、伸縮棍、胡椒噴霧、投石器及鏈鋸。

求情稱擲汽油彈助其他人逃走

辯方求情指，被告擲汽油彈為阻警方進行，令其他在場示威者得以逃走，及保護他們，望法庭考慮到被告患有躁鬱症等情況，予以輕判。

去年11月18日凌晨至清晨，理大以至多區都有激烈衝突。(詳看下圖)

+ 9 + 9 + 9

汽油彈沒爆炸不會減低案件嚴重性

法官胡雅文指，被告犯下企圖縱火罪，為阻警方向示威者方向推進，罔顧警車是否會被損壞，或車上乘客的生命會否被危害，無疑屬嚴重罪行。警方當時因應示威在現場執勤，被告向當值警員擲汽油彈，明顯是防衛的策略，縱使汽油彈沒有爆炸，也不會減低案件的嚴重性，法庭需要發出阻嚇訊息。

官指事件涉預謀

法官又指，事件涉及預謀，被告當時攜帶不同武器參與示威，更以衣著圖隱瞞身份，可惜被告用以掩蓋身份的電單車頭盔，卻令他更易被辨識。被告利用汽油彈圖阻警方前進，會構成潛在損害，一旦汽油彈被點燃及擲出，便會引致後果，更會進一步使不穩定的情況惡化。

案情指，正在結集的示威者當天清晨，見到警車後四散，有警員目擊被告向警車擲出一個樽，該樽在警車右前方落地，警員及後追截被告，並在他身上搜出涉案物品。

案件編號：DCCC 182/2020