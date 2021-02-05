無業女荒廢校舍試槍被發現　認藏手槍及子彈　認罪候判

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-05 22:23

無業女子購買打野戰裝備而認識一名男網友，替對方保管三支真槍和500發子彈。兩人又到大埔一間荒廢學校試槍，惟因發出巨響，兩人立即離開。至警方於2019年元旦，到荒廢學校調查，發現該處曾有人試槍。警方又於同日搜查該名無業女子的住所，檢獲其中一枝手槍和部份子彈。她在高等法院承認兩項無牌管有槍械及彈藥罪，法官把案件押後至本年11月30日判刑。

無業女被告翟詠詩，20歲。她承認於2018年12月在沙田小瀝源南的住所，無牌管有兩支手槍和450發子彈，以及於2019年1月1日，在住所無牌管有一支手槍和49發子彈。

警在斜坡發現彈洞疑有人試槍

案情指，警方於2019年1月1日，到大埔一間已荒廢的學校調查，並在一個斜坡發現彈洞，明顯曾進行試槍，警方其後在大埔太和邨發現彈殼。警方於同日搜查被告的小瀝源南住所，在衣櫃內找到一枝手槍、一個內有18發子彈的彈匣、31發子彈和一支氣槍。

購打野戰裝備認識一男

被告警誡下稱在案發前，一名男子把手槍和子彈交給她保管。她在錄影會面中補充，於2016年底於一個Facebook專頁購買打野戰裝備，結識涉案男子。兩人之後以Facebook Messenger和Telegram聯絡，男子曾4次帶她到多間荒廢的學校打野戰。

男子交槍彈給被告保管

於2018年12月，該男子把一個袋交給被告，袋內共有3支手槍和10個盒，而每個盒有50發子彈。男子於同月底，取回其中兩支手彈和9盒子彈。

她於2018年12月30日，到大埔太和會合該男子，兩人再到一間荒廢的學校試槍。被告把帶來的手槍交給該男子，該男子則射向一塊木頭。由於試槍發出巨響，該男子和他立即離開。

案件編號：HCCC243/2020