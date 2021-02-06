曾致長沙灣站水管沉降　西北九龍填海區公屋地盤停工7個月准復工

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-06 13:33

政府今日（６日）公布，因輕微沉降而停工7個月的西北九龍填海區一號地盤（東）公屋發展項目，停工7個月後獲准復工。

長沙灣西北九龍填海區一號地盤東規劃圖。(規劃署圖片)

西北九龍填海區一號地盤（東）公屋發展項目，位於通州街近東京街交匯處，由於監測點沉降記錄，早前發現鐵近長沙灣站的地下水管錄得沉降20.3毫米，超出20毫米的預設停工指標，須於去年6月29日暫停工程，至今停工達7個月。

運輸及房屋局長陳帆上月曾表示，房屋署及承建商正積極研究解決方案，料項目落成期會較原定的2023/24年度遲一年。

深水埗有多個公屋項目，當中西北九龍填海區一號地盤（東）公營房屋發展項目，位於通州街近東京街交匯處的位置，由於監測點沉降記錄超出預設停工指標，須於去年6月29日暫停工程。（資料圖片）

政府今日（6日）表示，負責該發展項目房委會建築專業團隊，事後向獨立審查組提交調查報告，建議採取緩解措施，以免工程復工後，對附近鐵路設施安全帶來不良影響。



根據房委會建築專業團隊提交的調查報告及緩解措施方案，在該空調系統地下冷卻水管30米距離以外範圍復工，不會對空調系統地下冷卻水管帶來不良影響。獨立審查組接納房委會復工方案，機電署亦已檢查和確認港鐵現有鐵路設施安全，故暫停的工程可即日（6日）復工。