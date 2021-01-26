石籬中轉房屋明年底清拆　250戶安排住公屋　79戶遷寶田中轉房屋

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新一份《施政報告》提及，房委會決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。

運輸及房屋局今（26日）向立法會房屋事務委員會提交文件，初步評估329個住戶受影響，分別可直接安置到公屋單位、提前在清空日期前獲配公屋單位，或安置入住屯門寶田中轉房屋，所有人均獲發搬遷津貼。

新一份《施政報告》提到，房委會已決定在2022年底清空石籬中轉房屋，有關用地將用作公營房屋發展。（資料圖片/黃偉民攝）

政府初步評估有329戶受影響，其中早年根據當時的政策在入住石籬中轉房屋時獲豁免「全面經濟狀況審查」，有103個住戶，可獲直接安置入住公屋單位；在房委會的「提前配屋計劃」下符合提早獲得編配公屋單位的147 個住戶，可提前在清空日期前獲配公屋，提前時間最多12個月；餘下79戶將安置在屯門寶田中轉房屋。

所有受石籬中轉房屋清拆影響的住戶會獲發住戶搬遷津貼，介乎10,270元至30,600元，協助他們支付部分搬遷費用。

政府又指，石籬中轉房屋的1人和2人單位的面積，相對大過寶田中轉房屋的單位，將容許遷到寶田中轉房屋的住戶入住面積相若單位。合資格單身人士及二人住戶，可選擇領取單身人士津貼或二人家庭津貼，分別79,310元及96,180元，以代替編配公屋或中轉房屋。而獲配公屋的住戶，可以在石籬中轉房屋清空前，享有綠表及優先選購居屋資格。

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