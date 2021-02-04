家居裝修│300呎公屋6口家庭花25萬全屋裝修　間3房兒子不用睡客廳

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-04 22:29

香港地少人多，樓價已經連續十年成為全球最難負擔城市第一位，而根據香港房屋委員會最新資料顯示，現時約有接近16萬宗一般公屋申請，一般申請者的平均輪候時間為5.6年，想要住得舒適談何容易? 在香港土生土長的鄭生鄭太，連老人家及一對子女共六口子住在一個305呎的公屋單位。隨住子女長大，家中環境愈見擠迫，從事裝修的業主鄭生決定將家中大改造，騰出更多活動空間，讓小朋友可以在郁動，最終合共花了25萬全屋間三房，小朋友都有屬於自己的私人小天地。 (圖片由受訪者提供)

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裝修前情況

鄭太一家6口居住在305呎的公屋單位，本身全屋格了兩間房，5歲半細仔睡客廳，但由於細仔愈來愈大，原先的BB床空間不夠，鄭生兩夫婦一直想將單位大改造，但想到裝修期要安頓家人就令鄭太頭痛，她說:「老公由幼稚園時已搬來，一直居住至今，咁啱有個朋友賣樓，交吉期前可以短租畀我哋暫住，咁我哋可以騰出屋企翻新大執，其實原先我之前陀住大女個陣都係瞓3呎床，後來大女出世就瞓廳，到生咗細佬，就換張上下格床，細佬瞓廳。」

舊式公屋翻新問題

裝修期約3個月，由從事裝修的鄭生自己負責，全屋水、電、煤、露台、窗連傢俬都換過，花了約25萬。鄭太說：「我們是舊式公屋，所以全屋水、電、煤都要全新做過、露台窗換過，廚房、廁所都大執，由於間了3間房，因為不是每間房都有窗，特別是中間房，我們做了個小氣窗，看似平平無奇，但氣窗仔很重要，令空氣流通，冷氣都可以入房，地磚又重新鋪過，共花了25萬左右。其實主要傢俬貴，全屋傢俬都是訂做，所以啲人常說裝修好搵錢，其實不是，自己做成本都好貴。」

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女兒哮喘慎選甲醛傢俬

因為鄭太8歲的女兒有哮喘，變相令他們在選擇傢俬時要更小心謹慎，鄭太說：「有些人會以為傢俬可以好平，但我們試過選用平料，質素參差到接受不了，最後我們都是用返平時用開的那一間，價格雖然稍貴，但質素好，我們特別找專人清甲醛，最後師傅也讚甲醛含量低。」

用盡空間偷位收納

鄭生今次裝修善用全屋所有空間，傢俬都是由地下做到天花用到盡，鄭太說:「因為小朋友一路成長，雜物玩具都多，有排都等唔到較大單位，所以就決定裝修，給他們一個成長的空間。裝修完我地住得舒服，現在客廳有返個空間可以畀小朋友玩，女兒又喜歡跳舞，他們都好滿足，地方不大，但他們也可以玩捉謎藏。」

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