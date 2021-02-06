封區檢測｜土瓜灣華發大廈、黃金海岸二期第9座列「受限區域」

撰文： 鍾妍 王譯揚 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-06 21:38

新冠肺炎疫情持續，政府再封區。今日（6日）晚上8時，當局封鎖土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈，到晚上8點半，再封鎖屯門黃金海岸二期第9座。 身處區域內的人士須留在其處所並接受新冠病毒強制檢測，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，相關檢測結果大致確定，方可離開處所。政府目標在明日（7日）上午約7時完成行動。 有華發大廈大廈居民斥政府封區針對平民區不公平，認為應試封半山區，讓「有錢佬知道煩」，才會有效反映予政府。

+ 4 + 4 + 4

當局引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，分別在晚上8點及8點半，將土瓜灣馬坑涌道4-6號華發大廈及黃金海岸二期第9座列為「受限區域」；華發大廈受檢人士在明日凌晨零時前接受檢測；黃金海岸二期第9座受檢人士則於凌晨二時前接受檢測。

土瓜灣華發大廈商舖急停業離開 憂通宵被困

警車與流動檢測車在8時駛入馬坑涌道，圍封華發大廈及外面一段馬路。附近商戶早於晚上7時前關門。華發大廈商場的士多店提早兩個多小時關門，負責人林太指，今午5時多開始聽到消息有機會封大廈，商場十多戶商舖都「急急腳」離開。她擔心留在店內「好慘，涼又冇得沖」，指晚上生意才較多，預計一晚生意蝕1000至2000元生意額。

居民李先生則指封區不公，「希望半山區都封吓啦，唔好淨係封埋啲平民」。他認為封區麻煩但亦無辦法，「山頂都唔見佢封吓，有錢佬知道煩，我哋講煩冇用。」

另一居民陳先生約了朋友外出，指回來後若能進入封鎖區就會回家。他認為封區擾民亦無用，指已有多幢大廈被封都驗不出有人確診。

當區區議員黎廣偉指，華發大廈有140戶，內有劏房，亦有少數族裔居住。他認為封區荒謬無謂，因為該處已被列作強制檢測大廈，不少居民已經接受檢測，他亦擔心大廈對面有老人院，有機會被影響。

屯門方面，居於黃金海岸的巫堃泰批評，政府未有適時通知區議員強測安排，又不滿政府連日突擊封區勞民傷財，只能找到零星確診個案。（王譯揚攝）

屯門方面，區議員巫堃泰在封區前受訪，批評政府未有適時通知區議員強測安排，又不滿政府連日突擊封區勞民傷財，只能找到零星確診個案。他續指，若居民有需要，可向窗外呼喊求助，指自己作為住客會聽到，盡量提供相關協助。

「受限區域」內的人士如2月4日至6日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，並大致確定結果，方可離開其處所。此外，任何在1月24日至2月6日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月8日前接受強制檢測。

+ 13 + 13 + 13

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼