封區檢測｜紅磡、旺角、鰂魚涌2370人檢測4人中招　部分樣本待核

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-08 08:02

政府今晨6時許宣布完成紅磡受限區域（長樂大廈）強制檢測，行動中發現一宗初步確診個案。至7時許，旺角受限區域（海富苑海裕閣）強制檢測亦告完成，惟有小部分樣本檢測結果仍在核實中。 至7時許，鰂魚涌受限區域（惠利大廈）亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。

根據政府聲明，3個受限區域的強制檢測行動均於清晨完成，詳細情況如下︰

紅磡受限區域（必嘉街1G-1K號長樂大廈）截至昨日下午十一時三十分，約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪178戶，約25戶沒人應門。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

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旺角受限區域（海庭道2號海富苑海裕閣）截至今日凌晨二時，約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約597戶，約60戶沒人應門。

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

鰂魚涌受限區域（英皇道997號惠利大廈）截至凌晨二時，約860名居民接受檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪443個住戶及商鋪，約96個住戶及商鋪沒人應門。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

政府表示將另行公布解封時間，居民如能出示陰性檢測結果電話短訊或配戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後經指定出口離開。

政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或配戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。