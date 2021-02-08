新冠肺炎．2.8｜文英樓、恒安樓封區　筲箕灣官中逾百師生檢疫

撰文： 李恩慈 朱海棋 陳淑霞 陳家洛 鍾妍 孔繁栩 歐陽德浩 黃詠榆 袁澍 黃穎津 曹家駿 林振華 最後更新日期： 2021-02-08 23:38

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日新增32宗確診個案。由於政府在圍封鰂魚涌惠利大廈時，找到3宗初步確診個案，而且一宗初步確診個案與早前確診的筲箕灣官立中學學生，居於同一座向，涉垂直傳播，全幢大廈04室住戶都要檢疫隔離。而筲箕灣官立中學亦有130名師生須檢疫，因為確診學生曾於傳染期內回校考試。 政府晚上再公封區檢測，分別圍封深水埗恒安樓、佐敦文英樓，預料最快翌日早上時解封。

▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

【22:44】警務處處長鄧炳強晚上到恒安樓封區檢測地點視察，他與駐守警員了解現場情況，其後便登車離開，未有回應傳媒提問。

【21:43】特首林鄭月娥到文英樓封區檢測區域內巡視。雖然昨晚鰂魚涌惠利大廈封區找出3宗初步確個案，但現場仍有人高聲呼喊抗議，批評封區檢測擾民，阻礙市民吃團年飯，要求政府「收手」。

封區檢測｜圍恒安樓時有人正撳錢 警飛奔拉線跌手銬、水樽

【21:15】衞生防護中心表示，鰂魚涌惠利大廈近期出現4宗確診個案和3宗初步確診個案，涉及四個單位，中心正跟進調查個案的感染是否有關聯，以阻截病毒進一步擴散的潛在風險。在昨晚接受檢測的居民當中，發現的3宗初步確診個案，其中兩個單位與早前確診個案同為04單位，在考慮專家意見及調查結果後，衞生署會向惠利大廈1至23樓的04室單位所有沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心；若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

DONKI藍灣半島分店保安員確診 開業5日即停業 初一重開

【21:10】驚安之殿堂DON DON DONKI小西灣藍灣半島藍灣廣場店上周四（4日）開幕，不過下午6時突然關門。DONKI回應查詢時表示，今日收到衛生防護中心所提供的訊息，一名外聘保安員於今日確診，公司非常關注有關事件，在接獲衞生防護中心通知後，已暫時關閉藍灣廣場店至周四（11日），進行徹底清潔及消毒，並按衛生防護中心指引，安排有關藍灣廣場店的員工進行健康檢測或隔離措施，周五（12日）年初一重開。

驚安之殿堂DON DON DONKI小西灣藍灣半島藍灣廣場店於下午6時關門進行消毒。（東區區議會區議員李鳳琼FB圖片）

東區區議會區議員李鳳琼在FB表示，外聘保安所居住的大廈屬昨晚需要強制檢測範圍，她引述DONKI消息，該名外判保安員本月3、5、6及7日有上班；藍灣廣場管理處將會為整個停車場及商場都會進行深層消毒，而藍灣半島亦會為與商場入口共用的地下大堂消毒。她希望患者早日康復，沒有顧客及職員染疫。

▼2月3日 藍灣半島DONKI開業前夕傳媒預覽▼

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▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

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【20:30】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午8時30分起限制在深水埗指明「受限區域」——即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所，政府目標是在明日（9日）上午約7時左右完成此行動。

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

政府晚上8時半起將深水埗恒安樓列作指明「受限區域」。（政府新聞處圖片）

如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開受限區域；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。

2月8日晚上，在深水埗指明「受限區域」恒安樓下的渣打銀行櫃員機範圍，有多名市民提款時被困封區，暫未能離開。（盧翊銘攝）

多名市民於渣打銀行櫃員機範圍內提款時被困，暫未能離開。（陳淑霞攝）

【20:27】警方在深水埗桂林街附近拉封條，疑是再封區，多名市民於渣打銀行櫃員機範圍內提款時被困，暫未能離開。他們隨後有與政府人員交談，亦有男子於離開時稱「唔係街坊，係嚟做嘢」，但未有透露詳情。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

封區檢測｜圍封文英樓 政府向八文樓其他住戶派抗原測試檢測包

【20:18】民政事務局指出，由於與文英樓一起一般稱為「八文樓」的其餘七座大廈，即文昌樓、文耀樓、文輝樓、文景樓、文蔚樓、文苑樓及文華樓，位置鄰近指明「受限區域」的文英樓，部分居民可能會擔心有感染風險。

民政事務總署因應疫情發展，今日以先導計劃形式，為在「受限區域」附近「八文樓」的其餘七座大廈的居民，提供免費快速抗原測試套裝，署方安排工作人員於晚上11時前向有關大廈的居民派發快速抗原測試套裝和口罩，建議居民自行作檢測，希望有助盡快找出有可能的潛在感染個案，保障居民的健康，以達致社區「清零」的目標。如有懷疑個案，政府會即場安排文英樓「受限區域」的檢測承辦商為有關居民進行跟進測試。

【19:46】文英街被圍封，只剩餘靠文華樓的行人路開放，入夜後文英樓的居民陸續回家，看見大量警員駐守及封路感愕然，有警員建議居民在外吃少許東西才回家，亦有居民下樓了解情況。近夜晚8時，政府在文英街設帳篷，準備為居民安排檢測。

【19:33】佐敦文英樓被列為受限區域，居民須禁足等候檢測，現場消息指文英樓後座大廈疑有居民往文苑街方向擲下一隻鞋，無人被擊中。警方在場調查。

2月8日晚上佐敦文英樓被列為受限區域，現場警方調查疑有人從高空擲下一隻鞋。（李澤彤攝）

新冠疫苗｜澳門明起開始接種 倘副作用致傷殘死亡 最高賠100萬

【19:17】澳門明天起可以接種新冠肺炎疫苗，今日（8日）起可以開始預約，首階段可優先接種疫苗為前線抗疫人員、高職業暴露人群及需要前往流行地區的人士。而第二階段會開放予其他澳門居民接種，明天起亦可預約，將在2月22日後開始接種。澳門早前獲得10萬劑中國國藥集團生產的新冠肺炎滅活疫苗，並限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲。

澳門限制接種國藥疫苗人士需為18至60歲，而 所有16歲以上人士可接種BioNTech mRNA 疫苗。（盧翊銘攝/資料圖片）

新冠疫苗｜袁國勇指陳肇始、聶德權審批及安排接種 不會評論事件

【19:07】衞生署將向疫苗顧問專家委員會提交中國科興疫苗的臨床數據文件，但數據未有在國際權威醫學期刊刊登，即未受同儕審視。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午（8日）午到鰂魚涌惠利大廈視察爆疫情況，期間被問到審批科興疫苗的事宜，他重申，特首任命了4人分別處理新冠肺炎疫苗的審批及接種工作，當中並不包括他，「我唔會作出任何評論。」

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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地盤工人最快初五須檢測呈陰性才開工 商會：費用、隔幾耐驗未定

【19:00】本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫，政府正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地，料本周會公布詳情，並於月內實施。有建築業商會透露，正與政府洽談計劃細節，初步決定會於星期三（10日）公布，並最快於初五（16日）實施，至於費用問題、多久驗一次則仍未有共識。有建造業工會期望，政府可提供「點對點」服務，安排流動檢測車到地盤，方便工友檢測。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

封區檢測｜連續九日突襲 佐敦文英樓列「受限區域」

【19:00】政府公布引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午7時起限制在佐敦指明「受限區域」——即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（9日）上午約7時左右完成此行動，以達致「同心抗疫，小區『清零』」的目標。

公布稱，如在宣告生效時，個別非當區居民逗留在「受限區域」內，會造成不合理困苦，政府人員在考慮個別情況後，可酌情處理讓該人士離開受限區域；而該人士必須已按指示進行檢測及留下個人資料供聯絡之用。「受限區域」內的人士如在2月6日至8日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候。

政府晚上7時起將佐敦文英樓列作指明「受限區域」。（政府新聞處圖片）

疫苗預約系統將推出 智方便查針卡 創科局派推廣小隊到注射中心

【18:43】本港新型肺炎疫情持續，政府擬於下月起開展疫苗接種計劃。政府資訊科技總監辦公室今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會上，提及疫苗接種預約系統的最新進展，指政府疫苗接種系統可讓市民在網站預約兩針疫苗，並且會與醫管局合作，系統可查詢市民接種紀錄，提供電子針卡。



早前當局指，市民可透過智能身份「智方便」，下載電子檢測記錄及疫苗注射記錄。有議員問及當局會否派人協助長者等人士使用，創新及科技局局長薛永恒在會上表示，屆時會在注射中心派駐「智方便推廣小隊」，作宣傳推廣。

▼香港醫院藥劑師學會講解復星疫苗▼

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運輸署駕駛路試2月22日恢復 排期考筆試、路試續暫停

【18:36】運輸署於去年12月起因應疫情，暫停駕駛考試的路試服務，運輸署今宣布將於2月22日起全面恢復路試，原來已預約在2月22日或之後進行路試的考生，可如期應考，而早前因路試暫停而未能進行路試的考生，將會陸續收到個別通知新訂考試日期。

惟駕駛筆試及的士筆試，以及駕駛考試排期服務將會繼續暫停，直至另行公告。

駕駛路試將於2月22日全面恢復（資料圖片）

政府或強制食客使用安心出行 薛永恒：積極考慮 除罩食飯風險高

【17:57】本港新型肺炎疫情持續，港府早前推出「安心出行」應用程式，至今約52萬人下載。創新及科技局局長薛永恒今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會表示，會「積極考慮」，市民在進入食肆前，要先掃描程式二維碼。

薛永恒說，正「積極考慮」要市民在進入食肆前，要先掃描「安心出行」二維碼。（網上截圖）

左起第四排為04單位。（歐陽德浩攝）

惠利大廈爆垂直傳播 天井密封 袁國勇：04室單位須撤離

【17:30】鰂魚涌英皇道惠利大廈昨被列為「受限區域」，行動於今早（8日）完成，發現3宗初步確診個案。其中兩宗初步確診個案，是居於同一座向的筲箕灣官立中學學生，或涉垂直傳播問題。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午3時許到大廈視察。



袁國勇表示，該大廈有7名居民染疫，當中6人住在04室單位。他發現大廈有多條喉管經改動，亦有居民指在廚房工作後會在廁所聞到臭味，相信隔氣管已失效。而1404室住戶最早發病，或會產生「煙囪效應」，當上層住戶使用抽氣扇時，空氣可走進室內引致傳播。

長洲包山嘉年華2021取消 連續兩年無搶包山比賽

【17:10】因應疫情，以避免人流聚集，減低社交接觸和2019冠狀病毒病在社區傳播的風險；康文署宣布，原定在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行的「包山嘉年華2021」將會取消，取消的包括「搶包山訓練」；「搶包山選拔賽」；「攀爬嘉年華」；和「搶包山比賽」。

強制檢測大廈｜增9幢樓宇 6宗無源頭 半山豪宅世紀大廈2座上榜

【17:10】衞生署今日（8日）公布新增32宗新冠肺炎確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日6宗源頭不明個案分布，包括中西區地利根德里世紀大廈2座、慈雲山慈正邨正和樓、深水埗福榮街恆安樓、象山邨秀山樓、翠寧花園6座，以及佐敦文英樓。



今日亦有21宗與過去確診病例有關連的個案居於早前未有出現的大廈，包括屯門兆康苑兆新閣、元朗水邊圍邨山水樓，以及黃大仙下邨龍輝樓。

【17:03】惠利大廈學生是環境抑或其他傳播？暫時不清楚，兩種情都有，可盡量做。有關新填地街隱瞞為緊密接觸者的孕婦是否已有法律行動？搵法律意見不是一時三刻做，仍要時間。

有關初確診學生情況，筲箕灣官立中學的兩名學生約於月頭都有回校；其中一人於2月2日頭痛，另一人2月3日喉嚨痛；他們於2月1至3在禮堂考試，1月尾是傳染期。禮堂可坐200人，隔疏點坐，坐了130人。

三跑約3000工人全部檢測結果為陰性 張竹君：或安排第二次檢測【17:00】不明源頭個案，有屬退休人士，有屬文職，亦有在快餐店任廚房工作，亦有外傭、銷售、建築地盤監工在啟德停機坪工作。



【16:50】鰂魚涌惠利大廈利大廈多少人? 多少單位? 深圳返港人士個案10581本地感染或內地？張竹君指，惠利大廈 04單位有3個個案，詳細留待袁國勇交代；至於長樂大廈的人，有沒有好返則就不知道，唔知溝通情況點，有無出證明就唔知。

個案10581 未知基因排序，同家人一同返港都確診，另有2、3位家人確診，可能家中有傳播，不知誰是源頭，需要基因分析再跟進。家中有5人，3人在港住，2人一齊返港，家人全確診。

有關文華閣個案，最近3、4位是檢疫中心送院。

【16:45】張竹君指，目前約有多過20宗初確。3跑工人，多數在檢疫中心確診，相信爆發已受控，而其他人已檢疫，相信疫情已受控，加上再會有新措施，所有三跑工人復工要有陰性。

【16:40】機場三跑是否有工人猝死？張竹君指，沒收到三跑有死者確診，已知道三跑內的3000多位已做檢測，全是陰性，可能之後再安排做第二次。

個案10607 是一個救護員，送1月29已送檢疫，而個案10201知是患者，當時救護員幫做過急救，有外科口罩，但沒N95 所以覺得他是緊密接觸者。

有關長樂大廈初確個案， 是一個已出院的康復者，並非新增個案。有關三跑個案是檢疫中心送院，只是預計有潛伏期，都亦有一些人確診，目前3,000多人全是陰性，當然有潛伏期，所以隔一輪建議做第二次檢測。

至於學生有可能傳播途徑，會否同一座向單位，定係學校內感染，排除不了，除非找到其他學生，而兩位都在傳染期，有病徵前前後後都曾回校考試，雖在禮堂有戴口罩，但有一段時間、共用設施，洗手間，加上有兩個個案所以當作爆發處理，所以謹慎當都緊密接觸，因不知從何傳播。

筲箕灣官立中學（家校會網站圖片）

筲官兩確診中六生居惠利大廈同座向單位 考場內130名學生須檢疫【16:30】本港今日增32宗確診個案，4宗屬輸入，28宗本地個案，6宗源頭不明。鰂魚涌惠利大廈3人初步確診，其中一人為筲箕灣官立中學中六生，曾返校考校，全體師生須檢測。6宗源頭不明個案來自象山邨秀山樓、中西區地利根德世紀大廈二座、 文英樓、福榮街恆安樓、慈正邨正和樓、翠屏花園6座。



該名初步確診中六生，同之前確診個案雖是同一座向，亦是同樣就讀筲箕灣官立中學的中六同學，雖然不認識對方，但1月尾2月頭曾返學校，同一禮堂考試，130學生、清潔工都是緊密接觸者，需送隔離。

【15:20】消息指，今增約30宗確診個案。

地盤工人強制檢測｜何栢良促大地盤設流動採樣站 最少每7天檢測

【13:24】本港新多肺炎疫情持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（8日）分別於港台及商台建議，地盤工人應最少7日做1次檢測，指檢測方式不能採用深喉唾液，政府可於大型地盤設流動採樣站，而小型地盤的工人則可自行到社區檢測中心，認為該方式的成效會更大。

▼將軍澳藍田隧道工程▼

長樂大廈解封1初確 長生店一條街 棺材舖早4小時收通知移走車輛

【12:01】政府昨晚（7日）將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈和紅磡必嘉街長樂大廈」劃為「受限區域」，區內人士須強制檢測。其中長樂大廈今早（8日）6時30分完成行動，約370人檢測，發現1宗初步確診個案。



有居民擔心有患者在封區期間沒有返回處所，之後可能要再封區，變相成效不大。大廈地下和附近有多間殯儀長生店，有員工表示事前收到消息封區，提早準備移走車輛，封區一晚對他們的壽儀服務不太影響。

▼2月8日 紅磡長樂大廈解封▼

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10間院舍長者率先接種疫苗 安老服務協會︰家屬期望打完恢復探訪

【10:07】港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech／復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。

安老服務協會主席陳志育今早（8日）於港台節目表示，政府首輪將挑選規模較大的院舍優先接種疫苗，指當局已安排外展醫護人員先到院舍，視察長者身體情況。但他亦指，長者家屬較偏向滅活疫苗，不過「大家都期望打完可以恢復如探訪，希望完成接種之後可以安排。」

政府擬規定地盤工人定時檢測 業界冀提供津貼及派員即時檢測

【09:52】本港第四波新冠肺炎持續，食衞局局長陳肇始及發展局局長黃偉綸昨日（7日）分別提及，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地；黃更指出，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。

職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早（8日）於港台節目指，現時地盤承辦商已有不少規定，要求地盤工定時檢測，認為業界比政府走得更前。但他建議，政府可派員到地盤即時檢測或派樽，以及向因地盤爆疫而停業的工人提供津貼。

封區檢測｜紅磡、旺角、鰂魚涌2370人檢測4人中招 部分樣本待核

【08:02】政府今晨6時許宣布完成紅磡受限區域（長樂大廈）強制檢測，行動中發現一宗初步確診個案。至7時許，旺角受限區域（海富苑海裕閣）強制檢測亦告完成，惟有小部分樣本檢測結果仍在核實中。



至7時許，鰂魚涌受限區域（惠利大廈）亦完成檢測，有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實。

▼2月7日封區檢測：紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈▼

+ 19 + 19 + 19

【07:41】政府發聲明，指已完成鰂魚涌受限區域（即鰂魚涌英皇道997號惠利大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約860名居民接受檢測，當中有3宗初步確診個案，小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪443個住戶及商鋪，約96個住戶及商鋪沒人應門。

【07:00】政府發聲明，指已完成旺角受限區域（即旺角海庭道2號海富苑海裕閣）強制檢測行動，截至今日凌晨二時，約1140名居民接受檢測，當中有小部分樣本檢測結果仍在核實中。此外，政府又派員到訪約597戶，約60戶沒人應門。

【06:37】政府發聲明，指已完成紅磡受限區域（即紅磡必嘉街1G-1K號長樂大廈）強制檢測行動，截至昨日下午十一時三十分，約370名居民接受檢測，其中發現一宗初步確診個案。此外，政府又派員到訪178戶，約25戶沒人應門。

【01:58】旺角海富苑海裕閣有一名男居民被送上救護車，暫未知是否確診。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

2月7日封區檢測：旺角海富苑海裕閣

▼2月7日維園年宵市場▼

+ 7 + 7 + 7

過去14日7間學校曾有確診者到訪。

▼科興疫苗製造過程▼

+ 36 + 36 + 36

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

+ 5 + 5 + 5

【00:45】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪 雞煲、火鍋店上榜

過去14天確診患者住所及行蹤一覽：

+ 21 + 21 + 21

【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的鰂魚涌惠利大廈及紅磡長樂大廈分別新增兩宗及一宗個案，早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住。而隱暪密切接觸者身份的確診孕婦，則居於油麻地新填地街157至159號。

確診大廈｜東涌映灣園累計9人染疫 曾封區文華閣再錄得患者

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

+ 2 + 2 + 2

昨日總覽：

新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診 日出康城／啟德地盤74宗非最多

封區檢測｜第8晚突襲！ 海裕閣、惠利大廈、長樂大廈列受限區域

仁濟醫院83歲女病人初步確診 曾入住外科病房 同病格患者須檢疫

強制檢測大廈｜10屋宇納強檢 元朗區佔3幢 大埔寶馬山上榜

確診反彈至27宗 新填地街劏房患者涉瞞報有孕婦同住 最終染疫

復課｜過去14日7間學校曾有確診者到訪 6人出現病徵後往學校

維園年宵花市人流旺 檔主：重開花市感慶幸 生意出乎意料

社聯調查指近四成失業家庭陷貧窮 中等學歷失業率破8% 促設援助

強制檢測｜政府本周公布20萬地盤員工強檢 陳肇始：陰性才可上班

陳肇始指疫情回落更需用嚴謹手段 若所有強檢零確診或重開處所

張建宗指兩星期20次圍封 確診個案下降是政府加大力度抗疫成果