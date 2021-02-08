確診餐廳｜順利商場茗港酒家第3度有患者到訪　雞煲、火鍋店上榜

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-08 00:49

本港疫情未止，衞生署昨日（7日）公布單日回升至27宗確診，24宗本地個案中，源頭不明個案佔6宗。 衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室、觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家。其中茗港酒家自疫情以來已第三度上榜，去年7月及12月亦曾有確診者到訪；老闆火鍋冰室則是繼去年12月後，再有患者光顧。

衞生防護中心資料顯示，居於洪水橋偉景園1座的33歲男子(編號10617)曾先後到訪鰂魚涌菖莆亭、元朗豐年樓圓老爺雞煲小廚、元朗老闆火鍋冰室，他於本月4日發病。此外，他亦曾到訪元朗文惠苑，與早前居於元朗富來花園B座的另一患者(編號10580)，行蹤一樣。



另一居於觀塘安泰邨明泰樓的60歲男子(編號10618)，則曾先後於潛伏期內到訪觀塘順利商場1期茗港酒家，以及觀塘安泰商場名舫酒家，他於2月2日發病。

近日有確診患者曾到訪觀塘順利商場1期茗港酒家。(領展官網截圖)

確診者亦曾到訪多個商場及大廈，昨日更新的行蹤資料顯示，居於大埔大埔寶馬山3座的30歲女患者(編號10636)曾前往大埔墟街市、太和邨愛和樓，以及海港城。值得注意的是，周六錄得的一宗無源頭個案，患者(編號10619)居於太和邨愛和樓，該名31歲男子曾往沙田帝逸酒店及大埔昌運中心商場，兩名患者的發病日期一樣。

有患者曾到訪海港城。(資料圖片)

57歲居於東涌逸東邨平逸樓的無源頭患者，則報稱曾到訪機場，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨於記者會上表示，有患者於機場從事清潔工作。

▼近14日患者潛伏期內到訪過的餐廳、商場及大廈名單▼