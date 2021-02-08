漁護署料10年後流浪牛減半　僅餘約600隻　籲郊遊人士勿餵飼

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-08 14:40

臨近歲晚，牛年將至，立法會研究動物權益相關事宜小組委員會今（8日）早討論流浪牛隻事宜。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薜漢宗稱，本港有約980隻黃牛及160隻水牛，當中約800隻已絕育，預料10年後的流浪牛隻數目會減少一半。去年郊遊人士數目大增，他提醒市民勿餵飼牛隻，因牛隻適合吃自然粗食，如吃麵包或會殺死胃內細菌，嚴重可致命。

立法會研究動物權益相關事宜小組委員會今（8日）早召開視像會議。

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）薜漢宗稱，本港在2018年約有980隻黃牛及160隻水牛，當中約800隻已經絕育，相信其數目會慢慢減少。假設牛隻有20歲壽命，他預料10年後的流浪牛隻數目會減少約一半。漁護署過去三年，每年平均處理約 200 宗牛隻傷病個案，薜漢宗解釋大部份為輕微受傷，譬如擦損皮膚或遭昆蟲附上身體，亦有少量牛隻跌進引水道。

民建聯議員陳克勤建設增設牛路坑，防止牛隻進入道路以減少意外。薜漢宗表示，漁護署曾到西貢北潭涌實地考察，惟該處有較多行人及車輛，認為並不適合。陳又建議為牛隻綁上反光帶，讓司機易見， 薜漢宗稱實際操作不容易，漁護署未有相關計劃，但有聘請趕牛人員維持安全。

熱血公民議員鄭松泰指出，近半年郊遊及露營人士增加，影響牛隻聚居地，草及食物的情況不理想，甚至有愛牛人士需額外買草予牛隻食用。薜漢宗表示，牛隻的路徑可達數十公里，不會缺乏食物及水源。他提醒露營人士，餵飼牛隻屬錯誤行為，因牛隻適合吃自然粗食，如吃麵包或會殺死胃內細菌，嚴重可致命。

漁農自然護理署助理署長（自然護理）陳堅峰稱，全港郊區約有1800至3300隻野豬。漁護署共捕獲688隻，當中為297隻野豬進行避孕或絕育，518隻野豬被搬遷到遠離民居的郊野。漁護署署理副署長黎堅明表示，署方起初為野豬注射避孕疫苗，有效期為數年，後來亦為野豬進行永久絕育手術。他指，野豬進入民居主要因為有人餵飼，以及到垃圾收集設施覓食。署方設計了防止野生動物滋擾垃圾收集設施，去年已完成實地測試，初步效果良好。

另外，在過去5年，違反《公眾衞生（動物及禽鳥）（售賣及繁育）規例》第139B章條例與狗隻出售及繁育相關的定罪案件數目為97宗，最高判處刑罰為20,000元，鄭松泰質疑刑罰過輕。

食物及衞生局副秘書長（食物）吳麗敏表示，案件多數涉及網上非法銷售狗隻。漁護署有10多至20多人執行此條例，每日上網滲入有關組織查蛛絲馬跡，當中有大型案件涉及聲稱非牟利團體，但實際為業務性組織。