何栢良指長者注射BioNTech疫苗安全：千祈唔好自己嚇自己

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 15:45

港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech／復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。 港大感染及傳染病病中心總監何栢良今早（8日）分別於港台及商台表示，全球已有數千萬人接種BioNTech疫苗，認為長者接種亦為安全。他指，科興疫苗的臨場數據未明，亦未知第二針最有效的注射時間。但他認為，本港清零的一日遙遙無期，估計若科興疫苗的安全及成效符合標準，市民或會認同「用住先」。

港大感染及傳染病病中心總監何栢良表示，BioNTech疫苗的安全系數高，全球已有數千萬人接種。（資料圖片）

政府先挑選10間院舍或因熟習流程

港大感染及傳染病病中心總監何栢良表示，BioNTech疫苗的安全系數高，全球已有數千萬人接種，亦已公開第3期臨床數據。他指，該疫苗已累積不少年長者的安全資料，認為長者接種亦為安全，「大家千祈唔好自己嚇自己。」

何估計政府先從10間院舍開始計劃，是因注射BioNTech疫苗前需冷凍及稀釋，要準備人手運送及處理，亦須選擇地區接種，認為慢慢熟習流程後加快是正確。至於使用滅活技術的科興疫苗，技術已運用幾十年已十分成熟。他指，雖然其安全系數高，但現時仍未有完整的第3期數據。

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未知科興疫苗第二針最有效注射時間

何解釋，科興疫苗於巴西的的防病成效為50%，土耳其卻有91%，卻沒有數據解釋巴西成效低的原因。同時，該疫苗第一針與第二針的相隔時間未明，亦未知最有效的注射時間，現時有數據指可於14日、21日、28日再注射第二針。「我諗委員會小組都幾難決定到底建議隔幾多個星期先打。」

何續指，世衞有文件列明，疫苗需符合25項條件才可使用。然而政府早前豁免科興疫苗，不需於科學期刊公開數據，即減少了其中1項條件，「 政府話唔係降低要求，但拎少咗變24項，我唔知佢會唔會仲有要求攞少咗。」

何認為，政府專家小組審批疫苗的問題，在於沒有公開文件，公眾無從得知他們如何審視條件。「政府只有簡單一篇新聞稿，話成效大於風險。」

▼科興疫苗製造過程▼

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若科興疫苗符合條件 市民或認同「用住先」

主持人問到於科學期刊公開數據的重要性，何栢良解釋， 期刊的覆核要求高，且公開及透明，並非「畀面派對」 ，公眾可於網上閱讀評審的意見，指其獨立性令數據的可信度增加。

但何指，雖然政府決心清零，但他認為「 唔覺短時間內有機會清到零」，因此政府或考慮到實際情況，不再等待其科學期刊的數據。他認為，若科興疫苗的安全及成效符合標準，市民或會認同應「用住先」。「爭少少未有就押後？呢個就係委員會要考慮嘅地方。」

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