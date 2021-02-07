新冠肺炎｜地盤群組暫217人確診　日出康城／啟德地盤74宗非最多

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-07 22:13

本港第四波新冠肺炎疫情反覆，由歌舞群組開始爆發後，日出康城／啟德、香港國際機場第三跑道等接着爆地盤群組，五個地盤至今一共有217人確診，當中以將軍澳藍田隧道地盤最嚴重，兩輪爆發共有79名工人及其親友染疫。 同時，地盤工人疑更進一步將病毒帶進社區，機場三跑地盤首名確診者，便是居於油麻地／佐敦指定區域。雖然政府近日多次新增或修改指定強制檢測區域及大廈，惟直至昨日（6日），該地盤仍然出現相關個案， 衞生防護中心早前曾提到，因地盤的休息室以貨櫃改建而成，工人在擠逼環境中進食聊天，均有機會造成傳播。發展局局長黃偉綸今日亦指出，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地，本周將公布方案的細節。

日出康城／啟德群組20日內達74宗

第四波疫情爆發於11月中，其特點是患者的年齡層寬闊，由歌舞群組逐漸蔓延至社區及不同行業，更牽連到城中一班「闊太」。從11月15日錄得1宗確診個案，至11月29日繼第三波疫情後首次破百宗，僅發生於短短兩周內。是次爆發更令「航空旅遊氣泡」成為泡沫，與新加坡互通的計畫延期至今。

其後病毒從歌舞群組傳播至勞工階層，日出康城／啟德地盤於12月1日出現首名確診者，患者居於灣仔建利大廈（編號︰6345）。短短20日內，該地盤爆發一共74宗相關個案，其中9宗為東頭（二）邨貴東樓的個案。

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12月14日，港大微生物學系講座教授袁國勇視察貴東樓後表示，病毒經抽氣扇及抽油煙機傳播，並出現「擾流效應」，建議大廈23樓以上15號單位撤離，意味第四波爆發由最初的歌舞群組，逐漸「植根」於大廈的喉管、污水等位置，令傳播鏈更難以移除。

地盤群組累計僅次於歌舞群組

雖然日出康城／啟德地盤最後一宗確診個案為12月19日（編號︰8026）。然而，當時已陸續爆發多個地盤群組，包括將軍澳藍田隧道地盤（29宗）、將軍澳藍田隧道地盤（第二群組）（50宗）、中九龍幹線群組 （中段隧道）（37宗）、港珠澳大橋東人工島（13宗）、亞洲國際博覽館（25宗）、香港國際機場第三跑道地盤（27宗）。

以上地盤群組至今累積有217宗個案，僅次於歌舞群組的732人，比第二波爆發的酒吧及樂隊群組的103人多出一倍。

合併將軍澳藍田隧道地盤兩次爆疫，即共有79名患者，當中除了地盤工人，也可二、三代傳播，包括患者親友。

機場三跑地盤首名確診者居於油麻地指定區域

到了12月22日，機場三跑地盤出現首名確診者（編號︰9928），患者居於油麻地指定區域的眾坊街59A，其後病毒於社區廣泛傳播，不斷出現確診個案。政府發現該區九成污水監測點樣本呈陽性，在今年1月23日決定圍封佐敦指定區域，最終並找出12名確診者。

延伸閱讀︰全港逾千地盤恐成傳播上游 曾爆康城將藍群組 西貢區工人最集中

離島區和西貢區最多地盤工人工作

其實，翻查統計處資料，去年第三季，本港一共有1,629個包括樓宇及其他大型工程的建築地盤，共有9.4萬名建築工人工作，以離島區和西貢區（將軍澳）的工人數目最多，均有逾萬名。事實上，上述的地盤群組均位於西貢區及離島區。衞生防護中心早前指出，部分建築工人會同時到多個地盤工作，因休息室以貨櫃改建而成，工人在擠逼環境中進食聊天，均有機會造成傳播。

為斷絕傳播鏈，政府亦不斷修改措施，大廈僅新增1宗無源頭確診個案，住戶亦必須接受強制檢測。惟地盤群組爆發繼續反覆，機場三跑地盤昨日仍新增一宗相關個案（編號︰10598）。發展局局長黃偉綸今日亦指出，建造業界正研究要求工友出示陰性檢測證明，才能進入工地。他指，業界需要一點時間擬定計劃，預計本周將公布方案細節，並有信心能在本月內推行。