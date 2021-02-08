港燈推紓緩措施料500中小企受惠　劏房電費津貼增至600元即可申請

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-08 16:14

港燈表示，為紓緩新冠肺炎疫情持續對中小企和基層人士的影響，再度推出紓緩措施。其中「劏房租戶電費津貼計劃」今年起資助金額增加至600元，港燈亦繼續為合資格的劏房重鋪電線安裝獨立電表。連同再次派發飲食券，新一輪紓緩措施預計可令 500 間中小企及超過 4 萬個基層家庭受惠。有關紓緩措施涉及資助金額約 2,300 萬元，今日（8日）起接受申請。

港燈表示，「智惜用電關懷基金」將放寛申請資格，接受更多院舍及界別申請資助，以更換或添置用於廚房、洗衣、熱水系統的節能電力設備和電器。任何在港島或南丫島由中小企營運的安老院、殘疾人士院舍、幼兒中心、 健身中心、美容院、持牌賓館、持牌食物業、洗衣或洗碗業界場所，可透過「節能共享資助計劃」申請購買節能設備的全額資助，上限為 30 萬元。

「智惜關懷資助計劃」同樣放寛申請資格，所有由中小企業營運，並為長者、兒童或殘疾人士提供照顧、康復或院舍服務的場所，都合資格申請全額資助，以落實樂齡及智能科技項目，如物聯網、數據分析及可視化等系統，上限為15萬元。

住宅方面，專為未有安裝港燈獨立電表的劏房租戶而設的「劏房租戶電費津貼計劃」，今年起資助金額則由每年每戶500 元，增加至 600元，港燈亦繼續為合資格的劏房重鋪電線安裝獨立電表。

另外，港燈今年繼續推出「關懷有饍」計劃，向合資格家庭，包括參加港燈電費優惠計劃的長者、殘疾人士、單親家庭及失業人士,以及其他有需要的客戶，分批寄出一套總值 250元的飲食券，到參與計劃超過 200 間位於港島及南丫島的中小企食肆使用，預計有4 萬個家庭受惠。

位於西環的聖巴拿巴會之家日間中心是參與「節能共享資助計 劃」的機構之一。中心為露宿者和貧困的基層人士,平均每日提供超過100份免費午餐和晚膳。中心希望透過參與港燈的計劃,陸續更換和添置全新的電能煮食設備。

港燈董事總經理尹志田表示，理解當前經濟仍然低迷，部份行業受疫情衝擊較大，希望可以減輕他們的經營壓力。