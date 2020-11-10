電費調整｜燃料費抵銷基本電費加幅　中電、港燈明年凍電費拒減價

新冠肺炎疫情重創經濟，失業率高企下，市民生活百上加斤。立法會經濟發展事務委員會今日（10日）召開特別會議，與兩間電力公司進行周年電費檢討。中電及港燈於會上宣布，會凍結明年電費。 然而兩電的基本電費因投資入帳等原因，基本電費仍面對加幅，其中港燈將大幅增加6.9%、中電則增加1.6%，明年電費可獲凍結，主要靠兩電燃料費的下調來抵銷。

立法會經濟發展事務委員會召開特別會議，與兩間電力公司進行的周年電費檢討。（資料圖片 / 曾梓洋攝）

電費由基本電費和燃料價條款收費組成，前者涵蓋電力公司的營運開支、基本燃料成本及利潤；後者則反映燃料價格的變動，以實報實銷方式，由用戶向電力公司支付，由於會每月調整收費，適時反映實際燃料成本。

環境局局長黃錦星表示，由於兩電增加使用天然氣發電而作出的相關投資，加上在疫情對社會及經濟造成異常嚴峻挑戰，兩電面對巨大調整電費的壓力。當局要求兩電在切實可行範圍下，將調整電費對客戶影響降到最低。經與兩電磋商後，明年電費凍結在2020年淨電費水平。

他又指，當局亦要求兩電動用社區節約能源基金，幫助弱勢社群及中小企。另外，當局亦同步檢視上網電價水平，決定明年維持在3至5元一度電水平。

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中電方面，明年年1月1日起生效的新電價方案，平均基本電價將會輕微上調1.5港仙，至每度電93.7港仙；而受惠於今年國際燃料價格下降，燃料費將下調2.7港仙，至每度電28.1港仙。經調整後的平均淨電價將會維持在2020年的水平，即每度電1.218元。

中華電力總裁蔣東強表示，明白市民對電價的關注，故決定凍結來年的電價，幫助紓緩市民日常生活的壓力。他又指，由於國際燃料價格下降，令燃料成本得以紓緩，使燃料費有下調空間。

港燈方面，2021年淨電費保持在1.264元一度電，其中基本電費增加7仙，由今年的102仙上調至109仙，燃料費則下調7.4仙，新價為至每度電17.4仙。

港燈董事總經理尹志田表示，由於投入巨額資本推動「煤轉氣」發電轉型，另外要加強輸配電系統以及分階段安裝智能電表，所以資本開支需要增加。而港燈集團發展總經理何彥彪亦指，受疫情影響，港燈售電量顯著下降，去年全年共下降4%，預計明年情況亦不樂觀，增加了調整電費的壓力，因此明年基本電費須上調。

另一方面，尹志田指由於燃料市場價格出現變動，燃料費可有所減少，故可抵銷基本電費的加幅，令明年平均淨電費可維持在1.264元一度電，他強調是遠比五年發展計劃中低。

兩電曾預測明年加價8.9%

兩電曾在五年發展計劃預測，明年將加價8.9%，則中電每度電由1.218元加價至1.327元，當中燃料費由今年的30.8 仙升至36.2仙，加幅約17.5%；港燈每度電由1.264元加價至1.377元，當中燃料費會由24.8仙升至27.5仙，加幅約10.9%。但是，上述預測沒有如期實現，兩電會凍結明年電費。