涉藏爆炸品男生　疑與另兩男妨礙司法公正　包括黃國桐議員助理

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-08 17:17

警方前年平安夜在觀塘一迷你倉內搜出爆炸品和煙霧餅，一名19歲男學生被控；案件今（8日）在觀塘法院再訊時，控方檢控另兩人，包括區議員黃國桐一名助理，及另一男子一項妨礙司法公正罪，指他們涉嫌在壁屋監獄，串謀刪除男學生三個互聯網戶口內的資料。控方同時申請將三人的案件合併並押後至3月29日，待控方準備轉介文件將案轉至區院處理，獲法庭批准；三名被告獲准保釋外出候審。

男生被捕後曾還押約兩個月

最先被告的被告鄺偉邦（19歲，學生）被控管有爆炸品，和管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具等兩罪，指他於2019年12月，因涉嫌在觀塘時昌迷你倉內管有爆炸品nitrocellulose（硝化纖維）和粉餅形煙霧彈。鄺今被加控一項妨礙司法公正罪。鄺因涉管爆炸品案被捕後，一度被還押約2個月，至去年2月24日獲准以2萬現金，及18萬元人事擔保保釋外出。

一被告為區議員助理

控方今再檢控另外兩名被告，包括：余昕鈺（19歲，區議員黃國桐助理），和黃俊燁（20歲，無業），他們被控一項妨礙司法公正罪，指他們在2020年2月3日，與鄺偉邦在壁屋監獄串謀妨礙司法公正，即同意刪除3個互聯網戶口，包括一個Instagram 戶口和兩個google 戶口內的數碼資料。

疑監獄探訪時論及事件

三名被告繼續獲准保釋外出，期間需每月到警署報到以及不得離港，鄺另外被禁止接觸控方證人。

據悉，兩名今被加控的被告，曾在往壁屋監獄作探訪時，商討有關刪除鄺互聯網戶口內儲存的部份相片的事，後來有懲教處職員獲悉事件，因而揭發本案。

案件編號：KTCC 201/2021