封區檢測｜圍恒安樓時有人正撳錢　警飛奔拉線跌手銬、水樽

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-08 22:05

港府連續第9天突襲封區，入夜後先後圍封佐敦渡船角文英樓及深水埗福榮街恒安樓，兩座今日各新增一名無源頭個案。 警方於圍封恒安樓時，連同一個渣打銀行的櫃員機亦被封，惟最後所有人都獲准離開。此外，警方行動時亦一度出現「蝦碌」場面，多名負責拉封鎖線的警員甫抵埗後即向前直奔，有警員期間跌下手銬及水樽，受限區域外的路過街坊無不被現場緊張氣氛「嚇窒」，匆忙四散。

入夜後，深水埗福榮街一帶人來人往，不少街坊仍於附近餐廳買外賣，不過由於盛傳封區，位於恆安樓地下的多間食店紛紛拉閘提早關門。

晚上近8時半，多架警車突然從元州街及桂林街街口停車，多名手持藍色封鎖膠帶的警員衝出奔跑，氣氛如臨大敵，並往前直奔至黃金商場及港鐵站D2出口，有途人見狀大呼「走喇！走喇！」匆忙四散。大批傳媒尾隨警員追訪，有警員慌忙間甚至跌下手銬及水樽。該批警員「勇往直前」後，猛然醒覺「擺烏龍」，始急急折返恒安樓對出路口拉起封鎖線。

圍封期間有人正於銀行櫃員機內撳錢。（陳淑霞攝）

位於受限區域內的食店「18座狗仔粉」3名職員未及離開被困，有政府人員為其登記資料，暫未知會否獲放行或需逗留店內「過夜」，附近的渣打銀行櫃員機亦有數人停留，有人在圍封期間正在撳錢，他們隨後有與政府人員交談，其後亦獲放行。有男子於離開時指，「唔係街坊，係嚟做嘢。」但未有透露詳情。

▼2月8日封區檢測：深水埗福榮街88-90號至桂林街46A-46C號恒安樓▼