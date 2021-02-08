封區檢測｜連續九日突襲　文英樓、恒安樓列受限區域　居民禁足

撰文： 陳淑霞 勞敏儀 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-08 20:40

政府連續第九日突擊封區，今日（8日）晚上7時公告，突襲大角咀文英樓，8時半再圍封深水埗福榮街88-90號至桂林街恒安樓。所有「受限區域」內人士要「禁足」逗留其處所，接受強制檢測，直至區內所有人士完成檢測，而檢測結果亦獲大致確定方可離開。兩區行動預計明日（9日）上午7時完成並解封。

▼2月8日封區檢測：佐敦文英樓▼

+ 4 + 4 + 4

踏入第九日的封區行動，佐敦文英樓及深水埗桂林街及福榮街被「盯上」，政府晚上7時宣布圍封有關地方。翻查資料，佐敦文英樓是重災區，過去14日連同今日，錄得5宗有源頭及一宗無源頭個案。

封區前夕，警車及警員附近巡邏，不少街坊見面第一句「封區啊？」「封區定封樓？」，地舖一間髮型屋，髮型師急急幫客人理髮後，提早關門，有食環署人員在傍晚6時半清走路邊垃圾。距離夜晚7時尚餘10分鐘，已有大批警員到達拉起封鎖線。有便利店職員立即關門急忙離開，終趕及撤退，但有麵店卻趕不及關門。

佐敦文英樓被圍封，有住戶疑不滿擲鞋下樓，在場警員以電燈筒照射住戶。（李澤彤攝）

有文英樓居民剛購買少量食品，回家看見封區感困擾，表示上周才接受強檢，又指因在亞博館內任廚師，明早要9時去到工作地點，故7時前要出門，無奈下稍後要致電上司告知情況。而文英樓中座居民潘生因擔心「有入無出」，故在樓下等朋友交收後，才回家等檢測，又認為大廈衛生狀況不錯，多檢測對大家都好。此外，文英樓後座大廈疑有居民往文苑街方向丟鞋，無人被擊中。

文英街被圍封，只剩餘靠文華樓的行人路開放，入夜後文英樓的居民陸續回家，看見大量警員駐守及封路感愕然，有警員建議居民在外吃少許東西才回家，亦有居民下樓了解情況。近夜晚8時，政府在文英街設帳篷，準備為居民安排檢測。

▼2月8日封區檢測：深水埗福榮街88-90號至桂林街46A-46C號恒安樓▼

晚上8時05分，有旅遊巴及警車到達深水埗元州街及桂州街交界，8時半正式圍封深水埗福榮街88-90號至桂林街46A-46C號恒安樓。桂林街95號有3宗個案，全部都有感染源頭，恆安樓則只有今日有感染源頭不明的確診居民。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

昨晚被圍封的鰂魚涌惠利大廈封區後有3名初步陽性患者，其中兩人跟早前確診個案（編號：10608）同座向，當中一人名初步陽性患者跟10608病人同為筲箕灣官立中學中六學生，或涉垂直傳播問題。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今午3時許到大廈視察，指該廈7名居民染疫，當中6人都住在04室單位，大廈亦有多條喉管經改動，居民反映在廚房工作後會在廁所聞到臭味相信隔氣管已失效，估計大廈可能產生「煙囪效應」。

當局上周開始連番主動出擊，政務司司長張建宗上周一(2月1日)預告，每日圍封地區可能多於一區，並維持至年廿九（10日），當日起至昨日每日都突擊三區，周一圍封尖沙咀彌敦道金鑾大廈、元朗安興街好彩洋樓、九龍城馬頭圍道隆基大樓及油麻地新填地街、眾坊街及永星里一帶。

往後被封區域包括天水圍天恒邨恒樂樓、佐敦長樂街、志和街及彌敦道一帶及深水埗基隆街、南昌街、大南街、北河街範圍共17幢大廈；柴灣興華（一）邨美華樓、屯門豐景園第一座及土瓜灣定安大廈D座；碧街、東安街、廣東道及登打士街一帶及旺角上海街文華閣；元朗富來花園和馬鞍山恆安邨恆江樓；土瓜灣馬坑涌道華發大廈及屯門黃金海岸二期第9座；旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌惠利大廈及紅磡必嘉街長樂大廈。