三跑地盤上班需出示檢測陰性結果　員工：用12月報告亦可入工地

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-09 21:36

機場第三跑道地盤爆疫，機管局今日（9日）起要求工地員工須持病毒檢測陰性結果才可上船到工地上班。惟有工人向《香港01》表示，今早只展示12月時獲得的檢測報告，亦獲准上船，認為相關檢查的員工並無細心查看。 機管局回覆指，查核檢測證明文件的工作由機管局與承建商委任的保安人員負責，並在措施實施前已向相關人員提供工作指引，會繼續留意實際情況，適時檢視相關安排。

該名員工向《香港01》表示，公司本要求今日起必須持有1月27日後發出的陰性檢測報告方可進入地盤，惟他登船前往工地前，只出示了去年12月完成的病毒檢測報告亦獲放行，指「根本冇細心睇就可登船」。

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機管局回覆指，今天起加強有關新冠病毒檢測的措施，要求所有進入三跑道系統工地的工人及員工，必須能夠出示陰性檢測結果證明。機管局續指，查核檢測證明文件的工作由機管局與承建商委任的保安人員負責，並在措施實施前已向相關人員提供工作指引，而有關安排運作暢順，機管局會繼續留意實際情況，適時檢視相關安排。

機場三跑地盤累計逾30宗確診，亦有多個地盤爆疫，發展局長黃偉綸日前提出，地盤員工上班前須出示陰性檢測結果證明，預計本周公布細節，有信心在本月內推行，而機管局早前已公布會率先實施類似做法。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼