三跑地盤工須示陰性報告登船偶現混亂、插隊　工人促爆疫應停工

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-09 10:33

本港多個地盤相繼出現確診，機場三跑地盤群組已爆疫三周，累計31人染疫。由今日（9日）起，所有人登上前往三跑工地的船隻前，均須出示新冠肺炎陰性檢測證明。 今早荃灣西碼頭，有數百名三跑地盤工人排隊準備登船，檢查程序偶有混亂。有工人不滿部份外籍檢查人員溝通不善，亦有人趁機插隊。有工人批評檢查欠效率，建議人手檢查改為掃二維碼，又稱當局應追蹤工友住址和登船班次，以防一旦有人確診，可盡早通知同船人士；有工人則直斥當局草菅人命，認為三跑工地應暫時停工。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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由今日開始，機場管理局規定登上三跑填海區工地船隻的所有人員，均須出示14天內的陰性檢測證明，否則會被送返碼頭，並通知相關承辦商。

早上7時許，荃灣西碼頭已有數百名三跑地盤工人排隊準備登船前往工地。10多名身穿反光衣的檢查人員，為地盤工人逐一檢查電話的檢測結果訊息，並核對身份證，完成後在其手背蓋上印章。檢查程序尚算有秩序，惟有人不滿部份外籍檢查人員不諳中文，以致溝通不善，引起一輪鼓躁。

工地司機葉先生怒稱，檢查場面混亂，今早插隊的人特別多，建議人手檢查改為機器取票，先到先得。（梁鵬威攝）

工地司機葉先生怒斥，由於檢查場面混亂，今早插隊的人特別多，建議人手檢查改為機器取票，先到先得。他又指，今次檢查欠缺追蹤能力，當局應記錄每名工人的住址及登船班次，「最後邊班船有人確診，大家都可以知道，之後嗰班船嘅人就要再做檢測。」

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地盤工人黃先生表示，為公共衞生著想，自己願意定期做檢測，「係人都唔想病，但都要返工，無辦法。」他認為，今早檢查欠效率，當局應增設機器，讓工人自行掃二維碼。他續稱，工友們已盡量分開用膳和休息，但有時遇上惡劣天氣，無法不在休息室相聚。

地盤工陳先生直斥「衞生署夾埋AA（機管局）草菅人命」，認為三跑地盤應暫時停工。（梁鵬威攝）

而地盤工陳先生直斥，「衞生署夾埋AA（機管局）草菅人命。」他指，有同事在上月31日檢測報告為陰性，卻在昨日初步確診，足證定期檢查都無效。他認為三跑地盤應暫時停工。他又說，每早7至8時均有6班船前往工地，由於檢查費時，今早有部份船次遲了10多分鐘開出。

另外，建造業界正研究加強防疫措施，要求員工須出示陰性檢測結果證明，才能進入工地，預計本周公布細節，有信心在本月內推行。