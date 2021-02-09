確診露宿者「居所」佐治五世公園留低行裝　市民一櫈之隔繼續開餐

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-09 21:10

本港新冠肺炎疫情持續，今日(9日)再增26宗確診個案，21宗涉及本地個案，源頭不明個案中，其中一人是露宿者。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名露宿者曾到訪佐治五世公園、通州街及南昌街，而他的一名朋友初步確診。 《香港01》記者今日到公園視察，由於晚市禁堂食，黃昏時間五、六點已有不少市民到內吃外賣。據知公園有少數露宿者居住，確診者為其中一名「長住居民」，他的個人物品仍留在「居所」椅子上，食環署外判職員到場忙於進行消毒、清潔。有關確診者所居住的公園，與早前政府首次封區的吳松街一帶非常近，只有數十米的距離。

確診患者的個人物品仍在公園內。（盧翊銘攝）

今日新增5宗感染源頭未明的個案，張竹君表示，當中一人無報稱住址，是一名露宿者，個案編號為第10,683宗，曾訪九龍佐治五世公園及通州街公園一帶地方，他的一名朋友亦已初步確診，連同早前一名曾於元朗街上留宿的男子，至今一共三名染疫人士的居住地點不明。

記者今日下午接近六時到佐治五世公園，公園內有不少市民坐着休息及吃晚飯，大部份為中年男士，有人吃飯的地方，亦只與確診者的家當「一櫈之隔」。其中陳先生收到記者通知後，才得悉有留宿公園的露宿者確診，感到有點驚慌，其後冷又指不太擔心，「嗰度消曬毒就最安全啦，我住嘅大廈都有確診個案啦，驚得幾多？」

他又說不會太接近確診者用過的地方，未來數天仍會到現場進食，「習慣咗喺度食飯唔係太大所謂，處處都有風險，呢度距離工作地點近啲，喺度食方便啲。」亦有經常到來進食的市民表示不太擔心，未來仍會到現場休息及進食。

有市民在公園內進食。（梁渙敏攝）

有市民在公園「開餐」的位置，與確診者的「家當」一櫈之隔。(梁煥敏攝)

食環署外判職員穿上保護衣物到場忙於進行消毒、清潔，現場傳著一陣陣清潔用品味道。據知，確診的57歲男子經常留宿於公園內，並有一個「指定位置」休息，平日較少與其他人對話。此外，現場亦發現他遺留的個人用品，包括紙包飲品、床褥，以及數個鐵罐等等，有關人員於附近忙於大清洗，但未有移動他的物品。據悉，與他的「住所」大約10多米有另一人居住，但現未知道他的身體狀況。

有人員穿上保護衣到佐治五世公園清潔。（盧翊銘攝）

此外，政府於一月中曾大型「圍封」檢測的吳松街一帶，與今次確診的露宿者所居住的位置只有大約數十米距離，步行只需要大約3分鐘。

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