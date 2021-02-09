新冠肺炎．2.9｜僑發大廈僑裕大樓列受限區域　九巴68X車長確診

撰文： 李恩慈 鄭翠碧 梁煥敏 陳淑霞 鍾妍 胡家欣 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-09 23:59

新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（9日）新增26宗確診，5宗無源頭，其中1宗無源頭是觀塘保良局安泰復康中心院友，70多名院友及工作員須檢疫。 政府晚上再度突襲封區，圍封土瓜灣僑發大廈及僑裕大樓，並指大廈污水樣本持續呈陽性，故需要採取行動。

九巴已安排清潔工進行徹底清潔及消毒。(九巴提供)

【22:40】九巴宣布，今天接獲一名車長通知，其病毒檢測結果呈陽性，目前情況穩定。該名車長在2月7日休假進行檢測，今天得悉檢測結果。九巴指，已根據衞生防謢中心的指引，安排他曾駕駛過68X線的巴士及相關車廠和車站設施，進行徹底清潔及消毒。

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【21:45】機管局今日（9日）起要求工地員工須持病毒檢測陰性結果才可上船到工地上班。惟有工人向《香港01》表示，今早只展示12月時獲得的檢測報告，亦獲准上船，認為相關檢查的員工並無細心查看。



機管局回覆指，查核檢測證明文件的工作由機管局與承建商委任的保安人員負責，並在措施實施前已向相關人員提供工作指引，會繼續留意實際情況，適時檢視相關安排。

三跑地盤上班需出示檢測陰性結果 員工：用12月報告亦可入工地

【21:40】有關注組纖認為，疫情持續逾年，惟港府對無家者的防疫支援令人失望，除不斷清場及收窄露宿者空間外，亦拒酌情開放臨時收容中心，以較潔淨及可控的環境下安頓一眾街友。此外，經濟重創以及社交距離措施持續下，流浪街頭的無家者有增無減，更被迫在街上聚集，增加感染及傳播風險。

有另一關注團體則認為，無家者常被不同政府部門「迫遷」，難要求他們自行採樣，建議由外展社工協助或鼓勵前往檢測。

露宿者確診 關注團體轟港府官僚乏支援：迫令大量街友聚集街頭

有市民在公園「開餐」的位置，與確診者的「家當」一櫈之隔。(梁煥敏攝)

【21:09】一名露宿者確診，平日會於佐治五世公園出沒，記者今日到公園視察，由於晚市禁堂食，黃昏時間五、六點已有不少市民到內吃外賣。據知公園有少數露宿者居住，確診者為其中一名「長住居民」，他的個人物品仍留在「居所」椅子上，食環署外判職員到場忙於進行消毒、清潔。

確診露宿者「居所」佐治五世公園留低行裝 市民一櫈之隔繼續開餐

【21:00】特首林鄭月娥今天（9日）表示25次封區行動共有2.4萬人次接受檢測，有4次找到確診個案。她指，每次大規模行動中找不到個案其實都是一種好的指標；封區最多至年廿九，農曆新年期間不會有封區行動。



撇除1 月23日凌晨佐敦指明「受限區域」行動，過去連續9晚、共24次的「突襲」封區強制檢測行動，共有3次找到患者，涉及5宗確診個案；政府動員約8,000人次，為超過1.3萬人進行病毒檢測；政府人員上門到訪8,000戶，但有2成住戶沒有應門。

封區檢測｜盤點24次突襲行動 共揪出5名患者 2成住戶無應門

【20:18】伊利沙伯醫院發言人公布，一名確診病人今日離世。該名病人是一名87歲有長期病患的男病人（個案編號：10578），於2月3日因咳嗽及氣促到伊利沙伯醫院急症室求診，其後確診感染，並入住隔離病房接受治療。病人情況持續惡化，延至今日下午六時五十四分離世。

至今共有182名確診病人於公立醫院離世，連同在醫院外死亡個案，至今累計188名患者不治。

2月9日土瓜灣僑裕大樓及僑發大廈封區檢測情況：

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【19:26】土瓜灣落山道僑發大廈及僑裕大樓圍封區內，有私家車被拖車拖走。僑發大廈居民林女士表示，晚上獲朋友通知，才獲悉大廈被圍封感，對於政府感到突然，事前大廈未有確個案，但理解政府行動，希望盡快控制疫情。

居於僑發大廈陳小姐表示，不滿政府圍封行動突然，其家有不諳中文的長者，令人感到擔心。她指，對於大廈無確診者、污水樣本呈陽性而被封區，感到無奈，形容政府行動小題大做及擾民，「其它大廈有確診又唔封先，但封我哋，準則不清晰。」她同意強制檢測，可令居民感安心，但政府應提前通知，令居民有心理準備，「唔好7點04分先係新聞見到。」

封區檢測｜連續第10晚 土瓜灣僑裕大樓、僑發大廈列受限區域

【19:00】政府連續第10晚突襲封區，土瓜灣落山道僑發大廈及僑裕大樓列入「受限區域」須強制檢測，由晚上7時開始封閉，直至明天早上7時半。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。

「受限區域」內的人士如在2月7日至9日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測。

土瓜灣落山道86-94H號僑裕大樓及落山道96-106J號僑發大廈以及附近一段道路晚上7時被圍封（食衛局圖片）

【16:55】張竹君指出，即將來臨的新年假期，擔心疫情有反彈，希望市民戴口罩及減少社交除口罩活動。

【16:47】張竹君表示，有露宿者確診，源頭不明，曾住佐治五世公園及通州街南昌街，患者有朋友初步確診。

聯合醫院27歲男病人確診 採樣護士無戴面罩須檢疫 再有病人離世

【16:41】劉家獻表示，聯合醫院有病人確診新冠肺炎，患者是27歲男病人，2月8日即昨天因發燒送入聯合醫院急症室，採樣做病毒測試，初步陽性後確診，轉去隔離病房治療，情況穩定。

【16:35】衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情發展。

強制檢測大廈｜增7幢大廈 包括紅磡海逸豪園、元朗南邊圍一里

張竹君表示，今日新增26宗確診個案，其中5宗是輸入個案；本地個案佔21宗，源頭不明個案佔5宗。其中1宗無源頭是觀塘保良局安泰復康中心院友，2月8日發燒入急症室確診，同住層有40多位同住院友，及30多工作人員須檢疫；另有2名工作人員初步確診。另外 ，其他源頭不明個案包括，1人住在海逸豪園1座、1宗元朗南邊圍1里1號。另有是2宗鰂魚涌惠利大廈居民。

居佐治五世公園露宿者確診 安泰中心職員確診家人漏報最終同確診

劉家獻表示，82歲、長病患的新冠肺炎女患者，#6887於1月中有抗體出院後，其後1月31氣促入返威院，惡化及於昨日離世，本港累計187宗死亡個案。

【16:30】新冠肺炎疫情未息，筲箕灣官立中學有兩名中六生染疫，該校約130名中六生，以及十多名教職員須送檢疫中心隔離，意味他們將在檢疫中心內過農曆年。校長高永泰今日（9日）回覆《香港01》查詢時表示，受影響的師生多達140多人，他們正陸續被送入檢疫中心，實際檢疫期由最後回校日計算14天，暫時接到通知的同學，均獲安排入住檢疫酒店。

新冠肺炎｜筲官逾140師生須隔離檢疫過年 分布至少兩檢疫酒店

觀塘安泰邨的殘疾人士院舍安泰復康中心爆疫。（中心網頁）

【16:15】觀塘區議會安泰選區區議員林瑋表示，位於觀塘安泰邨服務設施大樓4樓的殘疾院舍「保良局安泰復康中心」，有1名院友、2名員工染疫，未知屬初步確診或正式確診，該院的院友昨晚全送檢疫，員工暫時安排檢測。

【13:36】政府昨日（8日）限制深水埗、佐敦指明「受限區域」，要求區域內的人士須留在其處所接受強制檢測，兩區在今日上午7時完成強制檢測行動，共1540人接受檢測，沒有發現確診個案。



政府宣布兩區域完成強制檢測行動，深水埗有5人未有進行強制檢測，已向他們處定5000元或發出強制檢疫令。有15戶居民沒有應門；行動在9時30分完結。

佐敦的執法行動在上午11時完成，發現有70人未有進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，另有200多戶包括劏房居民沒有應門；行動在上午11時完成。

封區檢測｜深水埗佐敦受限區解封零確診 75人未檢測遭發強檢令

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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楊潤雄：封區未獲陰性檢測師生禁回校 倘疫情回落或放寬回校人數

【12:01】政府近日多次突擊封區檢測，教育局局長楊潤雄表示，將更新指引，要求被封區強檢的師生向學校申報情況，未獲陰性檢測結果前不能回校。對於教育局早前公布，教師恆常兩周一檢可申請更多學生回校上課，楊潤雄直言教師檢測不等於學校無風險，相信定期檢測有助降低學校爆疫風險，不希望校方因此感受到壓力。他又說，政府會留意疫情發展，若有回落跡象，不排除農曆年假後會再放寬回校學生人數上限。

筲箕灣官中130學生須隔離 林緯遜指若做足防疫 算嚴厲咗少少

【11:31】惠利大廈18歲首先發病的男患者，就讀筲箕灣官立中學。由於傳染期曾返校考試，故曾在同一個試場，一同考試的130名學生，全部列為密切接觸者，要送去檢疫中心隔離。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，若試場座位分隔較遠，防疫措施亦做足，「如果大家做得好，可能（全部隔離）就嚴厲咗少少。」他亦指，天井傳出垃圾臭味，反映大廈的通風不佳，病毒有機會隨著氣流飄至其他單位。

▼2月8日 袁國勇到鰂魚涌惠利大廈調查播毒原因▼

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封區檢測｜林鄭承諾農曆新年假期不封區 年廿九起暫停行動

【10:25】林鄭月娥又指，第四波疫情已明顯緩和，過去曾25次強制封區，當中有24,000人次曾需要強制檢測，發現4個確診個案，形容找不到確診個案是好的指標。她又指，基於香港市民對農曆新年的重視，以及按照目前情況，封區強檢會按原定安排只持續至年廿九（10日），並承諾不會在農曆新年期間進行封區。

對於港府容許科興疫苗提交的數據，未在醫學期刊中刊登，是否代表降低標準。她表示，新冠疫苗不一定具備全部三方面資料，才獲認可在香港緊急使用，強調不能僵化處理。新冠疫苗有特殊規例處理，藥廠需要提供足夠的一到三期臨床數據；在其他監管機構被認可的情況；以及刊登期刊三方面資料，但規例亦可以豁免「是旦一種」，只要有足夠理據作緊急使用，或另一種因素證據很強，不一定有齊所有資料才獲認可。

林鄭：年假後學校復課、重開部分營業處所 承諾新年假期不封區

【10:00】特首林鄭月娥在行會前見記者時表示，第若疫情持續回落，有條件在農曆年後恢復正常社會運作。故安排學校有序復課；而部分已停業一段時間的處所，當局聽到業界願配合強制使用安心出行，政府正考慮容許部分處所重新開業。近日重新開放戶外場所，希望市民可「唞唞氣」，但呼籲不要有人群聚集。

【09:54】政府宣布，深水埗指明「受限區域」（即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓）執法行動在今日上午約9時30分完結。發現有5人未進行強制檢測，已向他們處定額罰款5,000元或發出強制檢測令。沒有應門的15戶居民，經初步調查後相信包括確診個案和已經接受隔離的住戶、已經其他途徑接受檢測的居民，以及空置單位，共牽涉7戶。政府希望沒有應門的8戶居民在看到政府張貼的告示，會盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒繼續傳播風險。

三跑地盤工須示陰性報告登船偶現混亂、插隊 工人促爆疫應停工

【09:51】本港多個地盤相繼出現確診，機場三跑地盤群組已爆疫三周，累計31人染疫。由今日（9日）起，所有人登上前往三跑工地的船隻前，均須出示新冠肺炎陰性檢測證明。今早荃灣西碼頭，有數百名三跑地盤工人排隊準備登船，檢查程序偶有混亂。有工人不滿部份外籍檢查人員溝通不善，亦有人趁機插隊。

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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【07:00】政府發聲明，指已完成佐敦受限區域（即佐敦渡船角文英街2-24號文英樓）強制檢測行動，截至凌晨二時，約1450名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約960戶（包括劏房單位），約270戶沒人應門。

政府又指，已完成深水埗受限區域（即深水埗福榮街88-90號／桂林街46A-46C號恒安樓）強制檢測行動，截至凌晨零時，約90名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約59戶，約15戶沒人應門。

▼2月8日 佐敦文英樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

▼2月8日 深水埗恒安樓列「受限區域」▼

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▼2月8日 林鄭月娥視察文英樓封區檢測▼

2月8日確診者到訪餐廳

【00:30】衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，再多間5食肆有確診患者到訪，包括酒樓、西餐廳及快餐廳。

確診食肆｜中環寶湖海鮮酒家上榜 屯門元朗3餐廳有患者到訪

▼過去14天確診患者居住大廈及曾到訪處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者住址，被圍封的佐敦文英樓及深水埗恒安樓各新增一宗個案，當中文英樓於14日內已累計有6宗確診。

剛解封的紅磡長樂大廈，再新增4宗確診個案，14天內共有8名患者居於該處；早前已解封的旺角上海街文華閣，再錄得有確診患者居住，同樣累計已有8宗確診個案。位於半山的世紀大廈亦新增一名源頭不明個案，需要全幢大廈檢測。

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