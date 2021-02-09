居佐治五世公園露宿者確診　安泰中心職員確診家人漏報最終同確診

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-09 18:07

本港疫情未止，衞生署今日(9日)公布新增26宗確診個案，21宗本地個案中，有5宗源頭不明。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，無源頭個案包括一位觀塘安泰邨保良局復康安泰中心院友，以及兩名職員。其中一位無病徵職員曾於上月底探訪家人，隨後該家人證實確診，惟當時未有申報相關行蹤，隨後始補回，始知悉兩人是相關個案。她提醒，確診者所申報的資料對個案追蹤非常重要。 此外，今日新增的無源頭個案亦包括一名無家者，當局會再作跟進，包括與社署聯絡，探討提醒無家者檢測的宣傳方法。患者先後露宿官涌佐治五世紀念公園，以及深水埗通州街、南昌街附近，均接近佐敦及深水埗疫區。

2月9日一名居於官涌佐治五世公園的露宿者確診，當局即派員清潔消毒公園。（梁煥敏攝）

▼2月9日，今日起機場三跑地盤工人，須出示陰性檢測結果方可工作▼

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日新增26宗確診個案，年齡介乎5個月至75歲 ，涉及16男10 女。今日錄得20多宗初步陽性個案。



在21宗本地個案中，14宗屬關連個案，另2宗與鰂魚涌惠利大廈相關，餘下5宗源頭不明，當中包括一位觀塘安泰邨保良局復康安泰中心院友。該患者於昨發燒送急症室確診，同住樓層的40多位院友及30多工作人員需送往檢疫中心。

安泰復康中心位於觀泰安泰邨服務設施大樓，院友及員工已撤往檢疫。（保良局網頁圖片)

張竹君又提到，另有兩位工作人員證實初步確診，其中一人於2月6日出現喉嚨痛等病徵，同日最後一上班，另一人則無病徵。她續指，兩人有定期檢測，一人於2月2日呈陰性，一人則於1月31日呈陰性。



張竹君表示，該名無病徵的初步確診員工，曾於1月30日上門探訪一名80歲的確診家人，由於其資料由另一家人代答，隨後記起始再作申報，「當時無留意要講返情況，追蹤返先知係相關個案。」該家庭最終全部成員確診。

張竹君(左)提醒，確診者所申報的資料對個案追蹤非常重要。(梁煥敏攝)

張提醒確診者所申報的資料對個案追蹤非常重要，包括探訪及聚餐紀錄，她指有部分個案或因入院心情緊張，「或者送院多嘢顧，未必記晒所有10、20幾日訊息，有啲會返轉頭諗返，或攞返日曆相片，問家人諗返事件，話返我哋聽。」

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一名無源頭個案是無家者，常居位置位於官涌佐治五世紀念公園、以及通州街和南昌街附近。張竹君表示，其另有友人初步確診，當局會再作跟進。

張補充指，留意到最近有兩位無家者確診，他們均有前往社區檢測中心或前往急症求醫，當局有與社署聯絡，探討提醒無家者如有不適須檢測的宣傳方法。

輸入個案方面，今日新增5宗，其中一名印傭，於2月7日從印尼抵港；另外4人則是一家人，由印度經杜拜到港，檢疫第12日樣本結果呈陽性。